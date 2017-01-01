Huawei объявила дату презентации Mate 30 и Mate 30 Pro

Уже в этом месяце покажут новые флагманы.

Будущее компании Huawei как производителя смартфонов для европейского рынка остаётся туманным из-за существующей угрозы запрета на сотрудничество с американской корпорацией Google, но пока китайский технологический гигант старается не подавать вида и готовится к очередной премьере. Речь идёт о флагманских аппаратах Mate 30 и Mate 30 Pro, слухи о которых ходят по Интернету уже не первый месяц. Накануне Huawei официально подтвердила дату их анонса — презентация пройдёт 19 сентября в Мюнхене, Германия.

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Опубликованный в официальном твиттере Huawei Mobile короткий видеоролик-тизер обыгрывает тему круга, что может свидетельствовать об особенностях дизайна предстоящих новинок. Ранее на просторах Сети уже появлялись рендерные изображения Mate 30, на которых мы могли видеть круглый модуль тыльной камеры.

Что касается технических характеристик, то ожидается, что в качестве аппаратной платформы смартфоны семейства Huawei Mate 30 получат процессор Kirin 990. Анонс этого чипсета, по слухам, пройдёт немного раньше, на ежегодной международной выставке IFA 2019, которая будет проводиться в Берлине с 6 по 11 сентября.

Также сообщается о 6,7-дюймовом OLED-дисплее у старшей модификации Huawei Mate 30 Pro, двух 40-мегапиксельных модулях в его тыльной камере и поддержке быстрой зарядки мощностью до 55 Вт. В качестве программной платформы устройствам прочат Android 9 Pie либо Android 10. Информация о предполагаемых сроках начала продаж пока не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.