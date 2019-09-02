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Эксперт: Удар по Земле астероидом неизбежен

Комментариев: 2
Вопрос только во времени.
Вероятность столкновения астероида с Землей - 100%
Вероятность столкновения астероида с Землей - 100%
rwspace.ru

По словам Лембит Эпик, председателя парламента от космической нации Asgardia, столкновение Земли с астероидом имеет 100-процентную вероятность, просто пока человечество не может предсказать, когда или где это произойдет.

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Господин Эпик сказал: «Это вопрос жизни и смерти. Вероятность удара составляет 100 процентов, вы просто не знаете когда это произойдет».

Бывший британский политик, который был депутатом от Монтгомеришира в Уэльсе в период с 1998 по 2010 год, проводил кампанию в парламенте с целью повышения осведомленности о космических угрозах.

Удар астероида 66 миллионов лет назад вызвал цепную реакцию событий, которые уничтожили динозавров и две трети жизни на Земле. С тех пор, как астероид-убийца обрушился на Землю, множество мелких космических камней и комет также обрушились на нашу планету.

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Согласно заявлениям представителей NASA, падение крупного объекта на нашу планету происходит «каждые несколько миллионов лет». В результате, ученые уверены, что космический камень рано или поздно поразит Землю, и необходимо подготовиться к этому событию, если это возможно.

Напомним, ранее сообщалось, что крупный астероид может врезаться в Землю в 2040 году.

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Теги: астероид, Земля
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Комментариев (2)
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freederik33    02.09.2019, 15:58
Оценка:  0
freederik33
У меня такое ощущение , что это спецом новости клепают такого рода , поддерживают тревожность граждан страны , таким методом.
гость  (аноним)  02.09.2019, 15:50
Оценка:  0
гость
Оху ительный эксперт
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