Эксперт: Удар по Земле астероидом неизбежен

Вопрос только во времени.

По словам Лембит Эпик, председателя парламента от космической нации Asgardia, столкновение Земли с астероидом имеет 100-процентную вероятность, просто пока человечество не может предсказать, когда или где это произойдет.

Читай также: Астероид-убийцу будут таранить другим астероидом

Господин Эпик сказал: «Это вопрос жизни и смерти. Вероятность удара составляет 100 процентов, вы просто не знаете когда это произойдет».

Бывший британский политик, который был депутатом от Монтгомеришира в Уэльсе в период с 1998 по 2010 год, проводил кампанию в парламенте с целью повышения осведомленности о космических угрозах.

Удар астероида 66 миллионов лет назад вызвал цепную реакцию событий, которые уничтожили динозавров и две трети жизни на Земле. С тех пор, как астероид-убийца обрушился на Землю, множество мелких космических камней и комет также обрушились на нашу планету.

Читай также: Темная планета закидывает Землю астероидами

Согласно заявлениям представителей NASA, падение крупного объекта на нашу планету происходит «каждые несколько миллионов лет». В результате, ученые уверены, что космический камень рано или поздно поразит Землю, и необходимо подготовиться к этому событию, если это возможно.

Напомним, ранее сообщалось, что крупный астероид может врезаться в Землю в 2040 году.