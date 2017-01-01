SpaceX показала место для будущего марсианского поселения

Главное, чтобы место было на равнине, считают в SpaceX.

SpaceX продолжает готовиться к экспедиции на Марс — компания запросила у NASA фотографии ландшафтов поверхности Красной планеты, чтобы определить подходящее место для приземления звездолёта Starship. Ознакомиться с потенциальными «адресами» будущих марсианских колоний уже сейчас могут все желающие.

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В базе данных камеры Mars Reconnaissance Orbiter HiRise есть целый ряд изображений, помеченных как «место посадки для кандидатов экспедиции SpaceX». Одним из главных требований компании к ландшафту — равнинная местность и отсутствие камней. Одним из лучших регионов Марса с подобными характеристиками считается равнина Аркадия.

Уже несколько лет аэрокосмическая компания трудится над космическим кораблём нового поколения Starship. Его прототип под названием Starhopper недавно прошёл один из заключительных этапов предполётных испытаний, а глава SpaceX Илон Маск уверен, что в ближайшее время человек сможет колонизировать Марс. Пилотируемая экспедиция на Марс предварительно запланирована на 2024 год — уже сейчас NASA определило 47 возможных посадочных мест, вблизи которых можно будет разбить первые колонии.

Места для поселений nasa.gov

Ознакомиться с крупной подборкой снимков марсианских ландшафтов можно на официальном сайте аэрокосмического агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что в SpaceX назвали возможные места высадки на Марс.