Наследник Хаббла: В NASA завершили сборку телескопа Джеймс Уэбб

Телескоп будет запущен в 2021 году.

Специалисты NASA успешно соединили основное зеркало космического телескопа «Джеймс Уэбб» с платформой, включающей в себя солнцезащитный экран, что означает, что сборка телескопа завершена. Сейчас инженеры занимаются соединением электрических цепей двух частей телескопа, после чего последует финальное тестирование всех систем. Запуск обсерватории в космос намечен на 30 марта 2021 года, сообщается на сайте NASA.

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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» предназначен для проведения наблюдений в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне во второй точке Лагранжа. Он имеет основное зеркало, состоящее из 18 сегментов, общей площадью 25 квадратных метров, что в пять раз больше зеркала «Хаббла». Список целей для телескопа весьма обширен, в частности, в него входят исследование ранней Вселенной и эпохи реионизации, а также экзопланет и околозвездных дисков.

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Дата запуска телескопа в космос неоднократно переносилась из-за различных сложностей, последний раз это произошло в июне 2018 года, когда выяснилось, что после акустических испытаний той части телескопа, которая содержит раскладывающийся пятислойный солнцезащитный экран, часть крепежных элементов выпала, в результате чего старт был перенесен на 30 марта 2021 года. Во второй половине 2018 года были проведены испытания системы связи и начались тестирования двух основных частей телескопа по отдельности.

Телескоп в сборе NASA.gov

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В августе 2019 года основное зеркало вместе с научными приборами, находящееся в цехах компании Northrop Grumman Aerospace Systems в Калифорнии, было поднято при помощи крана, выровнено и установлено на платформу, включающую в себя солнцезащитный экран. Сейчас инженеры занимаются соединением электрических цепей двух частей, после чего протестируют их. Затем последуют испытания самого экрана, который должен полностью развернуться в правильной последовательности и заключительные тесты всех систем, после чего обсерватория будет готова к отправке на космодром.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало испытание новейшего телескопа холодом.