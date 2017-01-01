Google выпустит умные часы Pixel Watch с камерой в дисплее

Умные часы Google Pixel Watch получат камеру в центре экрана.

Еще в 2017 году появилась информация о том, что компания Google работает над умными часами Pixel Watch, которые должны были представить вместе со смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL. Однако перед анонсом последних Google официально заявила, что в этом году она не планирует выпускать умные часы в 2018 году, так как компания сосредоточена на улучшением операционной системы Wear OS.

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27 августа Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовала сведения о сразу семи патентах на умные часы, которые были зарегистрированы компанией Google. В патенте описываются часы с круглым циферблатом, внутри которого присутствует довольно большой круг. В одном из патентов прямо говорится о камере. Это наталкивает на мысль о том, что Google встроит камеру прямо под поверхность дисплея своих умных часов. Впрочем, возможно, мы увидим часы с отверстием в центральной части дисплея, если производитель сможет красиво обыграть пользовательский интерфейс таких часов.

Это будет сильная заявка на успех, так как до сих пор ни Apple, ни Samsung, ни Huawei не имеют в своем ассортименте умных часов со встроенной камерой. Они есть у малоизвестных китайских производителей, однако качество таких камер оставляет желать лучшего.

Патентная заявка LetsGoDigital

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А учитывая то, какого качества фотографии делают смартфоны Pixel, оснащенные одинарной камерой, можно не сомневаться, что Google Pixel Watch сразу получат звание лучших умных часов с камерой. Часы будут поддерживать голосовое управление при помощи персонального помощника Google Assistant.

Возможно, умные часы Google Pixel Watch будут представлены вместе с четвертым поколением смартфонов Google Pixel в октябре этого года, однако сама компания пока ничего не обещает.

Напомним, ранее сообщалось, что смартфон Google Pixel 4 случайно увидели в метро.