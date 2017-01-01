Искусственный интеллект раскрыл преступление по лицу жертвы

Раскрытие преступлений искусственным интеллектом - уже не фантастика.

Недавно в Китае произошел ужасный случай — мужчина убил женщину и пытался завладеть ее банковским счетом, авторизовавшись показав на камеру ее посиневшее лицо.

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Для начала стоит рассказать о мотивах преступления. По словам полицейских из китайской провинции Фуцзянь, вечером 11 апреля мужчина по имени Чжан поссорился со своей девушкой. Причиной ссоры оказались деньги и дело дошло до того, что в порыве злости мужчина задушил свою возлюбленную. Впоследствии он взял ее смартфон и запустил банковское приложение Money Station, чтобы украсть с ее счета 4200 долларов, из-за которых и произошла ссора.

Особенность используемого женщиной приложения заключается в том, что для авторизации необходимо посмотреть на камеру смартфона. Мужчина не растерялся и показал на камеру посиневшее лицо своей жертвы. Наверное, он сильно удивился, потому что приложение не сработало — для успешной авторизации в приложении нужно подмигнуть, а лицо мертвой женщины было неподвижно.

Вот тут-то и началось самое интересное. Распознав неподвижное лицо женщины, искусственный интеллект забил тревогу и дал сигнал персоналу банка, чтобы они самостоятельно посмотрели на ее лицо. Сотрудники банка заметили, что на ней есть синяки и странный след на шее, похожий на тот, что остается от удушья. Им стало ясно, что женщину нужно найти по геолокации.

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Им это удалось — полицейские сели на след убийцы и поймали его в тот момент, когда он пытался сжечь тело женщины. Впоследствии выяснилось, что помимо попытки кражи денег мужчина пытался замести свои следы. В частности, при помощи смартфона он писал работодателю женщины и просил от ее имени отпуск. Родителям жертвы он тоже сообщил, что она уезжает в отпуск.

На данный момент мужчину собираются судить, но дата начала разбирательства пока неизвестна. Должно быть, убийце грозит приличный тюремный срок, но судебный вердикт мы узнаем еще не скоро. Если верить статистике, в Китае каждый год совершается тысячи умышленных убийств. В 2016 году, например, было совершено 8634 убийства, но описанный случай, пожалуй, первый в своем роде. Ведь действительно, знаете ли вы еще один случай, когда искусственный интеллект раскрыл преступление посмотрев на мертвое лицо жертвы убийства?

Напомним, ранее сообщалось, что искусственному интеллекту хотят дать права, как животным.