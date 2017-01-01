Xiaomi выпустила электроотвертку с подсветкой и двумя режимами

Заряжать можно по USB Type-C.

На краудфандинге Xiaomi вышла электрическая отвёртка Wiha Electric. В отличие от представленной недавно Mijia Electric Screwdriver, эта новинка имеет более классический вид.

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Wiha Electric получила металлический корпус с прорезиненной рукояткой и тремя кнопка управления. Две из них позволяют выбрать направление вращения, а последняя регулирует крутящий момент: 0,4 Н·м или 1 Н·м.

Первый режим будет оптимален для аккуратного вкручивания винтов без сильной затяжки. Второй же режим подойдёт для сборки мебели и более серьёзных задач.

Wiha Electric xiaomi

В комплект с отвёрткой идёт удлинительный стержень на 105 мм для использования отвёртки в условиях узких пространств, а также набор бит с двухслойной антикоррозионной обработкой. Шесть из них рассчитаны на работу при крутящем моменте 1 Н·м, а ещё две — на 0,4 Н·м.

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Также интересной особенностью Wiha Electric стала удобная LED-подсветка, позволяющая работать без освещения.

За автономность Wiha Electric отвечает аккумулятор на 1 500 мА·ч, которого должно хватить для вкручивания 120 винтов. Зарядка осуществляется через разъём USB Type-C. Предусмотрена защита от перезаряда, перегрева и скачков напряжения при подпитке.

Wiha Electric xiaomi

Оценили отвёртку в 199 юаней (28 долларов). В продаже в Китае она появится 9 октября 2019 года, после чего найти Xiaomi Wiha Electric можно будет и на AliExpress.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала дырявые экраны с несколькими отверстиями.