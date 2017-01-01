Xiaomi выпустила электроотвертку с подсветкой и двумя режимами
На краудфандинге Xiaomi вышла электрическая отвёртка Wiha Electric. В отличие от представленной недавно Mijia Electric Screwdriver, эта новинка имеет более классический вид.
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Wiha Electric получила металлический корпус с прорезиненной рукояткой и тремя кнопка управления. Две из них позволяют выбрать направление вращения, а последняя регулирует крутящий момент: 0,4 Н·м или 1 Н·м.
Первый режим будет оптимален для аккуратного вкручивания винтов без сильной затяжки. Второй же режим подойдёт для сборки мебели и более серьёзных задач.
В комплект с отвёрткой идёт удлинительный стержень на 105 мм для использования отвёртки в условиях узких пространств, а также набор бит с двухслойной антикоррозионной обработкой. Шесть из них рассчитаны на работу при крутящем моменте 1 Н·м, а ещё две — на 0,4 Н·м.
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Также интересной особенностью Wiha Electric стала удобная LED-подсветка, позволяющая работать без освещения.
За автономность Wiha Electric отвечает аккумулятор на 1 500 мА·ч, которого должно хватить для вкручивания 120 винтов. Зарядка осуществляется через разъём USB Type-C. Предусмотрена защита от перезаряда, перегрева и скачков напряжения при подпитке.
Оценили отвёртку в 199 юаней (28 долларов). В продаже в Китае она появится 9 октября 2019 года, после чего найти Xiaomi Wiha Electric можно будет и на AliExpress.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала дырявые экраны с несколькими отверстиями.
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