Китайцы выпустили самую милую видеокарту

Видеокарта будет поставляться в синем и розовом цветах.

Китайский производитель Yeston показал дополнение к своей линейке графических карт AMD в виде «милого питомца» RX 580. Новинка выполнена в синем и розовом цветах, в том же оформлении представлена и упаковка.

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На самой карте есть вырезы, имитирующие забавную мордочку существа. Также присутствуют RGB-светодиоды, которые дополняют образ. Особенно красиво это выглядит, когда карта работает и вращаются вентиляторы, хотя оценить визуальную сторону можно лишь в открытом корпусе.

Новинка доступна в Китае по цене в 209 долларов (почти 14 тысяч рублей). Можно заказать её и в другие страны. В техническом же плане карта ничем особым не выделяется. Графический чип работает на частоте в 1248 МГц, а список разъёмов включает в себя три DisplayPort, а также по одному HDMI и DVI-D.

RX 580 techpowerup.com

Это уже не первый эксперимент китайцев в плане оригинального визуального оформления видеоускорителей. Ранее Yeston показала сиреневую Radeon RX 590 Game Ace и розовую Radeon RX 5700 XT Game Master.

Напомним, ранее сообщалось, что представлена первая в мире видеокарта на базе 7-нм техпроцесса.