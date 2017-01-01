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Garmin выпустил умные часы с солнечной батареей и множеством датчиков

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Часы получились самыми навороченными на рынке.
Garmin Fenix 6X Pro Solar
Garmin Fenix 6X Pro Solar
gizmochina.com

Популярный производитель умных часов Garmin выпустил умные часы Garmin Fenix 6X Pro Solar, особенностью которых является возможность зарядки от солнечной энергии.

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Солнечная батарея на Garmin Fenix 6X Pro Solar, получившая название Power Glass, выполнена в виде прозрачного слоя, которые размещен над дисплеем. Титановый корпус часов имеет диаметр 51 мм и толщину 14,9 мм. Емкость аккумулятора на уточняется, но известно, что часы должны работать до 3 дней в обычном режиме или до 6 часов при включенном модуле GPS.

Garmin Fenix 6X Pro Solar
Garmin Fenix 6X Pro Solar
gizmochina.com

Умные часы Garmin Fenix 6X Pro Solar оснащены дисплеем диаметром 1,4 дюйма разрешением 280 x 280 пикселей. Часы предлагают пошаговую навигацию, топографические и лыжные карты и многое другое. В Garmin Fenix 6X Pro Solar также есть планировщик восхождения ClimbPro, высотомер, барометр, модули GPS, ГЛОНАСС и Galileo, которые используются для отслеживания вашего местоположения.

Garmin Fenix 6X Pro Solar
Garmin Fenix 6X Pro Solar
gizmochina.com

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Кроме того, часы выдерживают давление водяного столба 10 АТМ (у большинства умных часов 5 ATM), а также оснащены датчиками частоты сердечного ритма и уровня кислорода в крови.

Объем флэш-памяти составляет 32 ГБ, есть поддержка приложений Spotify, Deezer и Amazon Music, музыку из которых можно слушать через наушники Bluetooth.

Garmin Fenix 6X Pro Solar предлагаются по цене 1150 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Citizen выпустит смарт-часы с подзарядкой от солнечной батареи.

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Теги: Garmin, умные часы
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