Garmin выпустил умные часы с солнечной батареей и множеством датчиков

Часы получились самыми навороченными на рынке.

Популярный производитель умных часов Garmin выпустил умные часы Garmin Fenix 6X Pro Solar, особенностью которых является возможность зарядки от солнечной энергии.

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Солнечная батарея на Garmin Fenix 6X Pro Solar, получившая название Power Glass, выполнена в виде прозрачного слоя, которые размещен над дисплеем. Титановый корпус часов имеет диаметр 51 мм и толщину 14,9 мм. Емкость аккумулятора на уточняется, но известно, что часы должны работать до 3 дней в обычном режиме или до 6 часов при включенном модуле GPS.

Garmin Fenix 6X Pro Solar gizmochina.com

Умные часы Garmin Fenix 6X Pro Solar оснащены дисплеем диаметром 1,4 дюйма разрешением 280 x 280 пикселей. Часы предлагают пошаговую навигацию, топографические и лыжные карты и многое другое. В Garmin Fenix 6X Pro Solar также есть планировщик восхождения ClimbPro, высотомер, барометр, модули GPS, ГЛОНАСС и Galileo, которые используются для отслеживания вашего местоположения.

Garmin Fenix 6X Pro Solar gizmochina.com

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Кроме того, часы выдерживают давление водяного столба 10 АТМ (у большинства умных часов 5 ATM), а также оснащены датчиками частоты сердечного ритма и уровня кислорода в крови.

Объем флэш-памяти составляет 32 ГБ, есть поддержка приложений Spotify, Deezer и Amazon Music, музыку из которых можно слушать через наушники Bluetooth.

Garmin Fenix 6X Pro Solar предлагаются по цене 1150 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Citizen выпустит смарт-часы с подзарядкой от солнечной батареи.