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Активисты хотят заблокировать работу аэропорта при помощи дронов

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Такая акция намечена на 13 сентября.
Аэропорт Хитроу хотят заблокировать
Аэропорт Хитроу хотят заблокировать
ferra.ru

Группа радикальных экологических активистов сообщила о том, что с 13 сентября будет запускать дроны вблизи аэропорта Хитроу в Лондоне. Так защитники природы надеются добиться отмены всех рейсов. Для чего им это нужно? Они уверены, что самолёты приносят непоправимый ущерб окружающей среде.

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Об этом пишет агентство Reuters. Группа активистов называет свою акцию Heathrow Pause. «С 13 сентября мы будем использовать лазейку в правилах техники безопасности аэропорта Хитроу и будем запускать беспилотные летательные аппараты внутри закрытой зоны», — передают СМИ сообщение активистов.

По их словам, прямого ущерба нанесено не будет, так как они не станут запускать дроны на пути самолётов.

Представители Хитроу в ответ заявляют, что согласны с тем, что изменение климата — серьёзная проблема, но меры, которые хотят использовать активисты, контрпродуктивны. Акцию Heathrow Pause должна пресечь полиция.

Углеродным следом называют количество CO2-эквивалента, которое попадает в атмосферу из-за активности человека.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны для самолетов признали опаснее птиц.

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Теги: дроны, аэропорт, экология, рация
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Комментариев (1)
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СтальнаяКрыса    29.08.2019, 17:54
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Ну и как они намерены добиться из Англии в США, Канаду, и другие страны до которых тысячи километров? Они что намерены плавать на парусных кораблях? Работу любительских дронов не сложно заблокировать. Военных намного сложнее.
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