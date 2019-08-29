Активисты хотят заблокировать работу аэропорта при помощи дронов

Такая акция намечена на 13 сентября.

Группа радикальных экологических активистов сообщила о том, что с 13 сентября будет запускать дроны вблизи аэропорта Хитроу в Лондоне. Так защитники природы надеются добиться отмены всех рейсов. Для чего им это нужно? Они уверены, что самолёты приносят непоправимый ущерб окружающей среде.

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Об этом пишет агентство Reuters. Группа активистов называет свою акцию Heathrow Pause. «С 13 сентября мы будем использовать лазейку в правилах техники безопасности аэропорта Хитроу и будем запускать беспилотные летательные аппараты внутри закрытой зоны», — передают СМИ сообщение активистов.

По их словам, прямого ущерба нанесено не будет, так как они не станут запускать дроны на пути самолётов.

Представители Хитроу в ответ заявляют, что согласны с тем, что изменение климата — серьёзная проблема, но меры, которые хотят использовать активисты, контрпродуктивны. Акцию Heathrow Pause должна пресечь полиция.

Углеродным следом называют количество CO2-эквивалента, которое попадает в атмосферу из-за активности человека.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны для самолетов признали опаснее птиц.