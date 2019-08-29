Вай-Фай ловушка для бесплатного интернета: Эксперименты
Мощная антенна своими руками для Wi-Fi.
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Блогер из KREOSAN показал, как своими руками из крышек для закрутки и шпильки с гайками М4 собрать мощную Wi-Fi антенну, чтобы перехватить бесплатный Вай-Фай на большом расстоянии и перераздать его на все гаджеты в своём доме.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как из плохого инструмента сделать хороший.
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