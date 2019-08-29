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Вай-Фай ловушка для бесплатного интернета: Эксперименты

Комментариев: 3
Мощная антенна своими руками для Wi-Fi.

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Блогер из KREOSAN показал, как своими руками из крышек для закрутки и шпильки с гайками М4 собрать мощную Wi-Fi антенну, чтобы перехватить бесплатный Вай-Фай на большом расстоянии и перераздать его на все гаджеты в своём доме. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, как из плохого инструмента сделать хороший.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.08.2019, 17:27
Оценка:  0
гость
Kreosan пиздюк, не слушайте этого недотепу!
гость  (аноним)  29.08.2019, 17:19
Оценка:  0
гость
как вешалка для сушки его вонючих носков будет эффективнее
гость  (аноним)  29.08.2019, 17:12
Оценка:  0
гость
WTF2wtf ----------- типичное свинорылое быдло!!!
Быдло ,которое не знает ни Мировой ни своей Укропии истории!!!
Быдло потомственное, безкультурное и не воспитанное!
Быдло ,безграмотное и раболепское!!!
Быдло ,грязное и нищенское !!!
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