Apple не будет слушать записи разговоров с Siri
Компания Apple возобновит программу оценки качества голосового помощника Siri осенью 2019 года, но изменит некоторые ее аспекты. Теперь по умолчанию специалисты будут получать доступ только к текстовым расшифровкам разговоров с Siri, а доступ к аудиозаписям будет отключен. Кроме того, если пользователь все же решит предоставить такой доступ, слушать записи будут только сотрудники самой Apple, а не сторонних компаний, как это было до августа 2019 года.
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Siri — это голосовой помощник, разработанный Apple и применяемый во множестве устройств, выпускаемых компанией. После того, как помощник услышал фразу «Привет, Siri», он начинает слушать дальнейшие команды пользователя и пересылать на сервер Apple аудиозапись для распознавания речи и смысловой обработки запроса.
В июле 2019 года издание The Guardian рассказало, что у Apple есть программа оценки качества работы Siri, в рамках которой специалисты оценивают корректность ответов Siri и алгоритмов распознавания активационной фразы. Кроме того, оказалось, что оценкой занимаются сторонние компании, а записи сопровождаются метаданными, такими как контакты пользователя, а также его местоположение и история поиска. Через несколько дней Apple признала это и приостановила программу, пообещав перезапустить ее позднее с обновленной политикой конфиденциальности.
Теперь Apple рассказала о том, как именно изменится программа. Прежде всего, Apple будет проводить оценку качества самостоятельно, не отдавая данные сторонним компаниям. Еще одно важное изменение заключается в том, что по умолчанию компания не будет сохранять аудиозаписи разговоров с Siri и отдавать их специалистам для оценки качества. При этом она продолжит сохранять текстовый расшифровки разговоров и использовать их в программе оценки.
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Осенью на устройства Apple с поддержкой Siri будут разосланы обновления, в которых пользователи получат возможность добровольно вступить в программу и предоставить доступ к аудиозаписям разговоров с помощником для улучшения качества его работы. В разделе частых вопросов о программе оценки качества SIri отмечается, что единственный способ отказаться от предоставления текстовых расшифровок разговоров с помощником — это полное отключение Siri и сервиса диктовки.
Весной и летом 2019 года выяснилось, что все основные разработчики голосовых помощников, такие как Google, Amazon и Microsoft, имеют похожие программы оценки их качества. В случае с Microsoft программа коснулась и разговоров пользователей в Skype. Дело в том, что в мессенджере есть функция автоматического перевода, использующего распознавание речи, поэтому специалисты проверяют корректность распознавания и перевода, используя собираемые аудиозаписи.
Кроме того, оказалось, что доступ к аудиозаписям пользователей имели и сотрудники Facebook. Они оценивали корректность алгоритмов, преобразующих голосовые сообщения пользователей Facebook Messenger в текст.
Напомним, ранее сообщалось, что последний создатель Siri ушел из Apple.
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