Apple не будет слушать записи разговоров с Siri

Теперь будут только читать текстовые расшифровки.

Компания Apple возобновит программу оценки качества голосового помощника Siri осенью 2019 года, но изменит некоторые ее аспекты. Теперь по умолчанию специалисты будут получать доступ только к текстовым расшифровкам разговоров с Siri, а доступ к аудиозаписям будет отключен. Кроме того, если пользователь все же решит предоставить такой доступ, слушать записи будут только сотрудники самой Apple, а не сторонних компаний, как это было до августа 2019 года.

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Siri — это голосовой помощник, разработанный Apple и применяемый во множестве устройств, выпускаемых компанией. После того, как помощник услышал фразу «Привет, Siri», он начинает слушать дальнейшие команды пользователя и пересылать на сервер Apple аудиозапись для распознавания речи и смысловой обработки запроса.

В июле 2019 года издание The Guardian рассказало, что у Apple есть программа оценки качества работы Siri, в рамках которой специалисты оценивают корректность ответов Siri и алгоритмов распознавания активационной фразы. Кроме того, оказалось, что оценкой занимаются сторонние компании, а записи сопровождаются метаданными, такими как контакты пользователя, а также его местоположение и история поиска. Через несколько дней Apple признала это и приостановила программу, пообещав перезапустить ее позднее с обновленной политикой конфиденциальности.

Теперь Apple рассказала о том, как именно изменится программа. Прежде всего, Apple будет проводить оценку качества самостоятельно, не отдавая данные сторонним компаниям. Еще одно важное изменение заключается в том, что по умолчанию компания не будет сохранять аудиозаписи разговоров с Siri и отдавать их специалистам для оценки качества. При этом она продолжит сохранять текстовый расшифровки разговоров и использовать их в программе оценки.

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Осенью на устройства Apple с поддержкой Siri будут разосланы обновления, в которых пользователи получат возможность добровольно вступить в программу и предоставить доступ к аудиозаписям разговоров с помощником для улучшения качества его работы. В разделе частых вопросов о программе оценки качества SIri отмечается, что единственный способ отказаться от предоставления текстовых расшифровок разговоров с помощником — это полное отключение Siri и сервиса диктовки.

Весной и летом 2019 года выяснилось, что все основные разработчики голосовых помощников, такие как Google, Amazon и Microsoft, имеют похожие программы оценки их качества. В случае с Microsoft программа коснулась и разговоров пользователей в Skype. Дело в том, что в мессенджере есть функция автоматического перевода, использующего распознавание речи, поэтому специалисты проверяют корректность распознавания и перевода, используя собираемые аудиозаписи.

Кроме того, оказалось, что доступ к аудиозаписям пользователей имели и сотрудники Facebook. Они оценивали корректность алгоритмов, преобразующих голосовые сообщения пользователей Facebook Messenger в текст.

Напомним, ранее сообщалось, что последний создатель Siri ушел из Apple.