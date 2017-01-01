Xiaomi представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут продаваться от 140 до 251 долларов.

Сегодня в Китае Xiaomi под брендом Redmi официально представила новые смартфоны линейки Redmi Note 8.

Сначала компания показала базовую модель линейки, собственно, Redmi Note 8. Она получила четыре датчика для основной камеры: один на 48 Мп, второй на 8 Мп, а третий и четвёртый на 2 Мп. Фронтальная камера имеет сенсор разрешением 13 Мп. Работает устройство на однокристальной платформе Snapdragon 665.

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Диагональ экрана смартфона равна 6,3 дюйма. Поддерживает его аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Redmi Note 8 также имеет разъёмы USB-C и стандартный для наушников.

Старшую модель линейки — Redmi Note 8 Pro — компания позиционирует как геймерское устройство. К нему в комплекте идёт геймпад (отдельно он стоит 179 юаней). Экран у него чуть больше, чем у базовой версии — 6,53 дюйма. Покрыт 3D-стеклом, так же, как и задняя панель. Основная камера, как и ожидалось, имеет ведущий датчик на 64 Мп. Максимальное разрешение фотографий равно 9248 х 6936 пикселям. Остальные датчики имеют разрешение 8, 2 и 2 Мп, но последний сенсор представляет собой времяпролётную камеру.

Redmi Note 8 Pro ixbt.com

В качестве аппаратной основы для Redmi Note 8 Pro выступает MediaTek Helio G90T. В отличие от базовой модели старшая оснащена модулем для бесконтактных платежей NFC. Работает смартфон на аккумуляторе ёмкостью 4500 мАч.

Выйдет старшая версия в трёх версиях: с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, с 6 и 128 ГБ и с 8 и 128 ГБ. Первая будет стоить 1399 юаней (около $195), вторая — 1599 юаней ($223), третья — 1799 юаней ($251).

Базовая модель Redmi Note 8 будет продаваться также в трёх версиях: 4 + 64 (999 юаней или $140), 6 + 64 (1199 юаней или $168) и 6 + 128 (1399 юаней или $195).

Напомним, в январе Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с камерой на 48 Мп.