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Microsoft прекращает поддержку устаревших версий Windows 10

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Эти версии просто не будут поддерживаться.
Последнее обновление стоит на каждом третьем компьютере с Windows 10
Последнее обновление стоит на каждом третьем компьютере с Windows 10
AdDuplex

Рекламная сеть AdDuplex выпустила ежемесячный отчёт о популярности разных версий операционной системы Windows 10. Данные взяты из 5000 приложений из магазина Microsoft Store, в составе которых применяется комплект средств разработки AdDuplex SDK v.2 или более современные версии. Информация собиралась 27 августа.

Распределение версий Windows 10
Распределение версий Windows 10
AdDuplex

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Как видно на графике, последнее обновление 1903 установлено примерно на каждом третьем компьютере на Windows 10. Это почти в три раза больше, чем было месяц назад. Отчасти причиной может быть прекращение поддержки версии Windows 10 1803 в ноябре. В результате Microsoft начинает автоматически обновлять эту версию до 1903 .

В пользу этой теории говорит тот факт, что доля версии 1903 выросла примерно на столько же, на сколько снизилась доля версии 1803. Месяц назад у неё было 53,7% пользователей, а теперь 33,1%. Версия 1809 потеряла всего 1% и сейчас её результат равен 28,7%. В остальных версиях изменения минимальные. Версия 1709 установлено на 2,2% компьютеров на Windows 10 (-0,2%), доля более старых версий составляет 2,8% (+0,1%), а количество участников программы тестирования выросло с 0,2% до 0,3%.

В итоге август стал самым удачным для Windows 10 1903 месяцем с момента релиза. Microsoft обещает не обновлять системы пользователей принудительно, как это было в прошлом. Теперь это происходит только в том случае, если текущая версия скоро перестанет поддерживаться. По этой причине популярность версии 1809 почти не меняется, а 1803 быстро теряет пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 установлена почти на каждом втором компьютере.

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Теги: Windows 10, обновление
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Комментариев (1)
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nelci    29.08.2019, 14:04
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nelci
Как страшно стало жить, ходить на поводке, кушать синтетические продукты, спать с роботами и бояться всего, в первую очередь интернета, какую версию еще нас заставят взять...
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