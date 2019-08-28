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Новый искусственный интеллект оказался слишком опасным

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Создатели ИИ решили отключить часть функций из-за слишком впечатляющих результатов.
Искусственный интеллект сравнили с оружием
Искусственный интеллект сравнили с оружием
3dnews.ru

Американская компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, представила новую версию самообучающейся нейросети GPT-2. Алгоритм работы ИИ оказался настолько впечатляющим, что создателям пришлось отключить часть его функций, а журналисты сравнили его потенциальную опасность с настоящим оружием.
AI

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Компания OpenAI создала новую версию генератора текстов, потенциально способную создавать в промышленных масштабах фейковые новости и опасный спам с эффективными кликбейтными заголовками. Для обучения системы GPT-2 разработчики использовали восемь миллионов веб-страниц. Как утверждается, она способна адаптироваться к стилю и содержанию заданного фрагмента текста — например, закончить стихотворение Шекспира или дописать заметку, используя одно начальное предложение.

Представители компании заявили, что были вынуждены отключить часть функций системы перед анонсом из-за возможности её использования во вредоносных целях. Журналистам удалось протестировать «урезанную» систему — после ввода одного предложения, они получили от искусственного интеллекта вполне связный осмысленный текст, хотя в нём и угадывался «машинный почерк».

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«Это работает достаточно хорошо, чтобы использовать его в качестве общего искусственного интеллекта для генерации текста. Я в ужасе от GPT-2, потому что он представляет собой технологию, которую можно использовать для манипулирования населением. По моему мнению, это делает его более опасным, чем любое оружие», — отметил журналист издания The Next Web Тристан Грин после тестирования ИИ-алгоритма.

В перспективе технология генерации текста может использоваться для создания книг на основе уже существующих произведений известных авторов. Дата релиза полнофункциональной версии GPT-2 не объявлена.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственному интеллекту хотят дать права, как животным.

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Теги: искусственный интеллект
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Комментариев (2)
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navigator2    28.08.2019, 19:07
Оценка:  0
navigator2
який жах, просто скайнет...... тупо піар
Адекваты    28.08.2019, 18:43
Оценка:  0
Адекваты
Фантастов почаще читайте.Они многое предсказывали.В том числе результаты создания искусственного интеллекта.
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