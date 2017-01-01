Что будет с Nokia 3310 в кислоте: Эксперимент
Что будет с телефоном в особой кислоте?
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Блогеры из Live Today проверили легендарную Нокия 3310 и другие предметы на кислотоустойчивость.
В кислоту погружали шарики из фольги, заливали кислоту в арбуз и растворяли банан. Получилось ли расплавить телефон?
Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с царской водкой.
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