Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вышел новый модульный смартфон Fairphone 3

Комментариев: 0
Модульные телефоны еще не канули в Лету и их продолжают выпускать.
Fairphone 3
Fairphone 3
gsmarena.com

Модульный смартфон Fairphone 2 был представлен летом 2015 года, в продажу он поступил в конце того же года по цене более 500 евро. Недавно появилось изображение, которое указывало на скорый анонс Fairphone 3. Так и произошло.

Читай также: Модульный гаджет Google Project Ara: новая эпоха смартфонов

Fairphone официально анонсировала Fairphone 3, который уже доступен для предварительного заказа на официальном сайте компании по цене 450 евро. Продажи по всей Европе должны начаться уже 3 сентября.

Fairphone 3 содержит несколько основных модулей, которые облегчают ремонт в случае возникновения такой необходимости. В плане технических характеристик здесь все довольно скромно, но акцент в данном случае делается именно на модульности.

В оснащение вошли экран диагональю 5,7 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей, который покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5, а также однокристальная система Qualcomm Snapdragon 632. Объем оперативной и флэш-памяти составляет 4 и 64 ГБ соответственно, есть возможность установки карт памяти microSD.

Читай также: Собери телефон сам: Motorola запустила проект по созданию модульных смартфонов

Разрешение основной камере составляет 12 Мп, фронтальная камера получила 8-мегапиксельный датчик изображения. Есть возможность установки двух SIM-карт, аккумулятор имеет емкость 3000 мА•ч, предусмотрена поддержка быстрой зарядки.

Fairphone 3 оснащен модулями Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, а также модемом 4G.

Напомним, ранее сообщалось, что Google снова хочет создать модульный смартфон.

 

Поделись:
Теги: модульный смартфон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь