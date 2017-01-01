Вышел новый модульный смартфон Fairphone 3

Модульные телефоны еще не канули в Лету и их продолжают выпускать.

Модульный смартфон Fairphone 2 был представлен летом 2015 года, в продажу он поступил в конце того же года по цене более 500 евро. Недавно появилось изображение, которое указывало на скорый анонс Fairphone 3. Так и произошло.

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Fairphone официально анонсировала Fairphone 3, который уже доступен для предварительного заказа на официальном сайте компании по цене 450 евро. Продажи по всей Европе должны начаться уже 3 сентября.

Fairphone 3 содержит несколько основных модулей, которые облегчают ремонт в случае возникновения такой необходимости. В плане технических характеристик здесь все довольно скромно, но акцент в данном случае делается именно на модульности.

В оснащение вошли экран диагональю 5,7 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей, который покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5, а также однокристальная система Qualcomm Snapdragon 632. Объем оперативной и флэш-памяти составляет 4 и 64 ГБ соответственно, есть возможность установки карт памяти microSD.

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Разрешение основной камере составляет 12 Мп, фронтальная камера получила 8-мегапиксельный датчик изображения. Есть возможность установки двух SIM-карт, аккумулятор имеет емкость 3000 мА•ч, предусмотрена поддержка быстрой зарядки.

Fairphone 3 оснащен модулями Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, а также модемом 4G.

Напомним, ранее сообщалось, что Google снова хочет создать модульный смартфон.