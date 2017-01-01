Meizu показала смартфон 16s Pro с быстрым накопителем, камерой и NFC

Компания Meizu представила смартфон 16s Pro на базе новейшей мобильной платформы Qualcomm.

Помимо производительного железа, новинка получила все трендовые фишки современных флагманов, включая продвинутую ИИ-камеру, быстрый накопитель UFS 3.0 и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Смартфон в стеклянном корпусе получил 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2232х1080 пикселей) и соотношением сторон 18,6:9, занимающий 91,53% площади фронтальной панели. Он охватывает 103% цветовой гаммы NTSC и обладает яркостью 430 нит. В дисплей встроен и сканер отпечатков пальцев, который, по заявлению производителя, срабатывает на 25% быстрее, чем его аналог в модели Meizu 16s.

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Meizu 16s Pro построен на базе мобильной платформы Snapdragon 855 Plus и оснащён 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X в зависимости от конфигурации. Объём встроенного накопителя UFS 3.0 составляет 128 или 256 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора с функцией быстрой зарядки мощностью 24 Вт — 3600 мАч. Гаджет оснастили модулем NFC и 3,5-мм аудиоразъёмом. Работает новинка под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme 8.

Тройная тыльная камера смартфона состоит из сенсоров с разрешением 48 Мп (Sony IMX586, f/1.7, OIS), 20 Мп (Sony IMX350, телеобъектив, f/2.4) и 16 Мп (Sony IMX481, широкоугольная оптика). Вокруг третьего датчика разместилась фирменная кольцевая LED-вспышка.

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В списке возможностей камеры — интеллектуальный режим ночной съёмки, HDR, запись видео с разрешением 4К@60 fps и замедленного видео. 20-мегапиксельная селфи-камера использует алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения снимков и поддерживает функцию распознавания лица для разблокировки смартфона в дополнение к подэкранному сканеру отпечатков пальцев.

Продажи Meizu 16s Pro в белом, чёрном, зелёном и белом с градиентом цветах корпуса начнутся в Китае 31 августа. В конфигурации памяти 6/128 ГБ смартфон будет стоить $376, версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ обойдутся покупателям в $418 долларов и $460 соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu продолжает терять ключевых разработчиков.