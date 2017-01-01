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Из Instagram уберут Direct и введут новую функцию обмена сообщениями

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Новая функция будет называться Threads.
Threads заменит Direct
Threads заменит Direct
overclockers.ru

Как знают все пользователи социальной сети Instagram, внутри приложения присутствует встроенная функция обмена сообщениями между пользователями, что делает ее более привлекательной и удобной. Недавно руководство Instagram решило кардинально изменить работу всего приложения и убрать функцию обмена бесплатными сообщениями.

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Вместо этого пользователям предоставят новенькое приложение, которое было специально разработано под отдельный мессенджер, как и у Facebook. По данным СМИ, называться оно будет Threads, и даст людям возможность не только писать сообщения, но и делиться геолокацией. Кроме этого, можно будет также показывать пользователю, с которым ведётся диалог, время работы аккумулятора на устройстве.

На данный момент приложение находится на стадии тестирования и проходит всевозможные проверки для обеспечивания полного комфорта при пользовании. В свою очередь, само руководство Instagram отказалось от всяческих комментариев в сторону нового обновления.

Напомним, ранее создатели Instagram признались в копировании Snapchat.

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Теги: Instagram, Messenger
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