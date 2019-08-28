Видео дня: Хата на тата и клип Тины Кароль

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Хата на тата 8 сезон

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Хата на тата 8 сезон 1 выпуск от 26.08.2019 покажет историю перевоспитания Алексея Дубинского – боцмана, который матросов видит чаще, чем собственных детей.

Когда Алексей возвращается из плавания, семья ликует. Наталья ждет, что муж наконец-то починит розетку на кухне и научит сына всяким «мужским» хитростям. Но чуда не происходит. В доме герой программы Хата на тата чувствует себя долгожданным гостем.

ТИНА КАРОЛЬ — ВАБИТИ (премьера 2019)

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Премьера клипа Тины Кароль на новую песню «Вабити».

Сексуальность, кокетство и лучезарность, которые в последнее время поклонники Тины Кароль наблюдали в ее Instagram, нашли свое отражение и в новом клипе певицы на песню «Вабити»

Напомним, днем ранее в тренды попали MOZGI - 999 и LITTLE BIG - I'M OK (пародия).