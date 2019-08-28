Прототип ракеты SpaceX совершил успешный прыжок

Аппарат поднялся на 150 метров.

Прототип ракеты SpaceX под названием Starhopper совершил пока что свой самый высотный полет. Ракета поднялась на высоту примерно 150 метров и затем плавно вернулась на землю.

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Starhopper работала только на одном главном двигателе Raptor. В готовой версии будет использоваться шесть таких двигателей: три будут «заточены» под работу в атмосфере нашей планеты, а остальные понадобятся в открытом космосе. Скоро SpaceX планирует добавить больше двигателей в тестовые образцы.

Дизайн ракеты не окончательный. Сейчас на прототипе обкатывают технологии и проверяют работоспособность всех систем. В ближайшие месяцы планируется запуск нового прототипа на высоту двадцати километров.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX модернизирует стартовую площадку для запуска Starship.