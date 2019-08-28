Прототип ракеты SpaceX совершил успешный прыжок
Прототип ракеты SpaceX под названием Starhopper совершил пока что свой самый высотный полет. Ракета поднялась на высоту примерно 150 метров и затем плавно вернулась на землю.
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Starhopper работала только на одном главном двигателе Raptor. В готовой версии будет использоваться шесть таких двигателей: три будут «заточены» под работу в атмосфере нашей планеты, а остальные понадобятся в открытом космосе. Скоро SpaceX планирует добавить больше двигателей в тестовые образцы.
Дизайн ракеты не окончательный. Сейчас на прототипе обкатывают технологии и проверяют работоспособность всех систем. В ближайшие месяцы планируется запуск нового прототипа на высоту двадцати километров.
Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX модернизирует стартовую площадку для запуска Starship.
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