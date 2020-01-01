День в истории: 28 августа - Шестой спутник Сатурна и извержение Кракатау

В этот день, 28 августа, произошли такие события.

Открытие шестого спутника Сатурна

Энцелада wikipedia.org

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Энцелад был открыт 28 августа 1789 года Уильямом Гершелем в ходе первых наблюдений на 1,2-метровом телескопе (первом в мире по диаметру на то время), хотя неуверенно наблюдался им ещё в 1787 году в 16,5-сантиметровый телескоп. Из-за слабого блеска (+11,7m) и близости к гораздо более яркому Сатурну и его кольцам Энцелад трудно наблюдать с Земли. Для этого нужен телескоп с диаметром зеркала не меньше 15–30 см (в зависимости от атмосферных условий и светового загрязнения). Как и многие другие спутники Сатурна, открытые до начала космической эры, Энцелад был обнаружен во время пересечения Землёй плоскости колец (равноденствия на Сатурне). Поскольку кольца в это время наблюдаются с рёбра и почти не видны, спутники легче заметить.

Со времён Гершеля до полётов «Вояджеров» новых данных об Энцеладе появилось мало (но, в частности, был обнаружен водяной лёд на его поверхности).

День рождения Уипла

Джордж Уипл indicator.ru

Джордж Хойт Уипл (англ. George Hoyt Whipple) родился 28 августа 1878 года в Эшленде (штат Нью-Гемпшир, США), в семье врача общей практики. Еще будучи учеником местной общеобразовательной школы, он был уверен, что станет врачом. В 1900 году Уипл окончил Йельский университет, а затем университет Дж. Хопкинса. Получив разностороннее образование, он занимался наукой, а вскоре и преподаванием.

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После присвоения ему в 1905 году медицинской степени стал ассистентом патологии в медицинской школе Джонса Хопкинса, а через два года уехал в Панаму для изучения тропических болезней.

По возвращении из Панамы Уипл начал работать с Джоном Сперри, который изучал восстановительные процессы в печеночных клетках. Длительные эксперименты привели к открытию нового метода в лечении больных пернициозной анемией, которая в то время была неизлечимой болезнью.

За достижения в области лечения больных анемией Уипл с коллегами – Майнотом и Мёрфи – разделили в 1934 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине. «Новый метод, – сказал в речи на презентации Израэль Холмгрин из Каролинского института, – уже спас тысячи жизней и в будущем предотвратит смерть еще большего числа людей».

Еще в 1914 году он стал профессором Калифорнийского университета, а в 1921-1955 годах был профессором патологии университета Рочестера.

Известен Уипл и как первый исследователь, идентифицировавший редкое заболевание кишечника, при котором происходит отложение липидов в слизистой оболочке тонкой кишки (названное впоследствии болезнью Уипла). Он подготовил множество выпускников медицинской школы по разным направлениям, организовал солидный библиотечный университетский фонд. Помимо Нобелевской премии, за многочисленные заслуги Уипл был удостоен почетных степеней и различных наград.

Умер Джордж Хойт Уипл 1 февраля 1976 года в Рочестере, в госпитале, который когда-то помогал строить.

Извержение Кракатау

Кракатау 7 февраля 2008 года wikipedia.org

28 августа 1883 года произошло катастрофическое извержение, уничтожившее бо́льшую часть острова.

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Значительная часть ко­ну­са вул­ка­на, достигавшего ранее высоты 2000 м, была разрушена. Горные породы и вулканический пепел достигли разреженных слоёв атмосферы на высоте до 55 км и разлетелись в радиусе до 500 км на тер­ри­то­рии пло­ща­дью около 800 тыс. км². Сила извержения по шкале извержений составила 6 баллов. В результате извержения и вызванного им цунами высотой до 20 метров на соседних островах погибло 36 тыс. человек.

Сила взрыва вулкана оценивается в 100—200 мегатонн тротила, что более чем в 10 тысяч раз превышает силу взрыва, уничтожившего Хиросиму.

От острова после взрыва осталось три небольших части — острова Раката, Сергун, Раката-Кечил.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Книгу рекордов Гиннесса и цветное телевидение.