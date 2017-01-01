Японский зонд собрал пробу грунта астероида Рюгу

Зонд упаковал грунт и готовится к отправке на Землю.

Японский космический аппарат произвел упаковку своего драгоценного груза, состоящего из астероидных горных пород, в капсулу для возврата на Землю в рамках подготовки к отбытию с астероида Рюгу, которое состоится позднее в этом году.

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Аппарат «Хаябуса-2» завершил свой второй и последний отбор образцов с поверхности астероида в июле. После этого все три камеры устройства хранения образцов оказались заполнены образцами пород как с поверхности астероида, так и из нижележащих слоев.

В минувший понедельник, 26 августа, японское космическое агентство JAXA подтвердило, что камера с образцами была перемещена внутрь капсулы, которая станет единственным элементом космического аппарата, возвращаемым на Землю. Прибытие капсулы ожидается в конце 2020 г.

По возвращении капсула пройдет сквозь плотные слои атмосферы нашей планеты и совершит посадку рядом с полигоном Вумера на территории Южной Австралии. Япония в настоящее время договаривается с Австралией о получении разрешения на установку антенны для отслеживания местонахождения капсулы и подготовки операции по ее возврату после посадки, сообщает JAXA.

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Ранее в этом месяце JAXA вышло на связь с одним из двух небольших прыгающих роверов, которые зонд «Хаябуса-2» разместил на поверхности Рюгу в сентябре прошлого года. Согласно JAXA, оба эти ровера «проснулись»; в настоящее время команда миссии рассматривает различные сценарии их использования.

Основной аппарат миссии «Хаябуса-2» несет еще один небольшой ровер под названием MINERVA-II2, который команда планирует разместить на поверхности астероида этой осенью; «репетиция» этой операции намечена на 5 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что был получен новый четкий снимок поверхности астероида Рюгу.