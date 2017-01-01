Тест: Угадайте страну по форме солдата
Пройдите интересный тест и проверьте свои знания о военной форме.
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Военная форма - это одежда военнослужащих, которая является обязательной для военнослужащих вооружённых сил того или иного государства и прочих формирований.
Она отличается, в зависимости от страны. И в некоторых странах военная форма настолько причудлива, что вызывает недоумение.
Проверь свои знания о военной форме.
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