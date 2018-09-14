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Тест: Все ли вы знаете о молекуле ДНК?

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Пройдите интересный тест и проверьте свои знания о ДНК.

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Вам, конечно же, уже известно о том, что вы похожи на родителей, отчасти, благодаря молекуле ДНК, которая содержится в каждой вашей клеточке. Она определяет многие свойства вашего организма, ваш внешний вид, и, даже, характер. Некоторые вопросы этого теста могут вызвать затруднение, но вам же интересно узнать новые секреты существования человека?

 

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Теги: тест, тесты
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