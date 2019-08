Видео дня: MOZGI - 999 и LITTLE BIG - I'M OK (пародия)

В тренде - музыка.

LITTLE BIG - I'M OK (ПАРОДИЯ) (при участии Ильича)

На канале Чоткий Паца появилась новая пародия. На этот раз досталось песне I'M OK от LITTLE BIG. В самой пародии появился и фронтмен LITTLE BIG - Ильич.

MOZGI - 999

Потап и компания выпустили новый клип на украиноязычную песню 999.

"Присвячуємо Батьківщині та всім українцям, гідним жити у найкращій країні

Треба тільки трохи зачекати і все буде", - подписано видео.

Напомним, ранее в тренды попали успей нажать на кнопку, чтобы выжить и Ночь на острове духов.