День в истории: 27 августа - Книга рекордов Гиннесса и цветное телевидение

В этот день, 27 августа, произошли такие события.

Первое постоянное вещание в цвете

Цветное вещание livejournal.com

Первая идея эфирной передачи цветных изображений принадлежала инженеру Ованесу Адамяну (он же Иван Адамиан), сформулировавшему ее еще в 1907–1908 годах. В 1925 году им уже была разработана система трехцветного телевидения, технически реализованная английским изобретателем Дж. Бэрдом в 1928 году.

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Год спустя свою систему цветного телевидения продемонстрировала «Америкэн телефон энд телеграф компании», и тогда же советский инженер Ю.Волков предложил применять для цветных телеприемников особую электроннолучевую трубку с тремя экранами.

С 1938 года электронное цветное телевидение стало разрабатываться в американской радиовещательной компании CВS (Columbia Broadcasting System). 27 августа 1940 года в Нью-Йорке ею была продемонстрирована первая цветная электронная система, пригодная для практического применения, автором которой был венгерский эмигрант Питер Карл Голдмарк.

Работы по усовершенствованию этого изобретения продолжались до 1950 года, а в 1951 году CBS открыла цветное телевещание в Нью-Йорке, Бостоне и других городах США. Аналогичная система была разработана в СССР в 1948–1953 годах (в 1954–1956 в Москве по ней проводилось опытное вещание). Однако, как стандартные, эти системы использовались недолго.

С 1953 года в США было начато цветное телевещание по системе NTSC, ставшей стандартной в Канаде и других странах Западного полушария, а также в Японии. В 1966 году была создана советско-французская система цветного телевидения SECAM, введенная в эксплуатацию с октября 1967 года. В 1962–1966 годах в ФРГ была разработана система цветного телевидения PAL, внедренная год спустя также в Великобритании, Нидерландах и других странах Западной Европы, а также в Австралии.

Книга рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса aif.ru

История «Книги рекордов Гиннесса» (англ. The Guinness Book of Records) началась в 1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех: золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах, типа состязаний по скорости птичьих полетов и издать об этом книгу.

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Ее решено было назвать «Гиннесс», в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. Работа над книгой была поручена владельцам одного из информационных агентств – братьям Норрису и Россу Макуиртерам.

В процессе сбора информации, были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов, по поводу их подлинности. В результате 27 августа 1955 года первый тираж «Гиннесса» объемом 198 страниц увидел свет.

«Книгой рекордов Гиннесса» стали называться последующие выпуски этого издания. Первая «Книга» сразу стала одним из бестселлеров года. На следующее Рождество она уже возглавила список британских бестселлеров.

С тех пор это справочное издание ежегодно фиксирует сведения о выдающихся достижениях людей и животных, уникальных явлениях и курьезах в природе и человеческом обществе. Так, например, 27 августа 1994 года гиннессовские эксперты зафиксировали рекордную дальность плевка вишневой косточкой – 28,98 м, выполненного неким Хорстом Ортманном в городе Лангентале (Германия).

Сегодня «Книга рекордов Гиннесса», издаваемая ежегодно тиражом свыше 80 миллионов экземпляров на 40 языках, продается в более чем 100 странах мира.

Одиночное кругосветное плавание на яхте

Яхта Джипси Мот IV peoples.ru

Историческое кругосветное плавание яхтсмена Френсиса Чичестера, названное впоследствии «Вояжем века», началось в Плимутском порту 27 августа 1966 года. Его небольшая яхта «Джипси Мот IV» («Цыган Мотылек»), длиной – 16,5 м и шириной – 3,2 м, отправилась по маршруту быстроходных британских чайных клиперов 19 века, держа курс на Австралию.

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Спустя месяц после старта бывший летчик, рекордсмен сверхдальних перелетов Чичестер отметил свое 65-летие. На 108-й день плавания он прибыл в Сидней, где сделал свою единственную остановку на кругосветной дистанции.

В молодости, в 1930 году, он уже побывал в Австралии, прилетев сюда из Англии на гидроплане «Джипси Мот I». Сидней встретил его тогда бурными аплодисментами. Той теплой встречи Чичестер не забывал никогда. И вот он снова в Австралии.

После полуторамесячной остановки, он продолжил океанский вояж и завершил его в исходном пункте своего путешествия, Плимуте, в конце мая 1967 года. Он вернулся туда через 9 месяцев и один день, пройдя 28 500 морских миль.

Соотечественники приветствовали его как национального героя. Во время одного из приемов Френсис попросил прощения и ушел к себе. Жена Шейла спустя некоторое время нашла своего супруга в его комнате на полу без сознания. Медицинское обследование констатировало «чрезмерное истощение». Чичестер получил право на отдых в военно-морском госпитале, где смог просмотреть тысячи писем, пришедших на его имя и на имя Шейлы.

Спустя месяц с небольшим Ее Величество Елизавета II даровала мореходу дворянство, по принятому ритуалу коснувшись его плеча историческим мечом, которым в 1581 году королева Елизавета I посвятила в рыцари знаменитого морехода и пирата Фрэнсиса Дрейка.