День в истории: 18 августа - Открытие гелия и спутника Марса

В этот день, 18 августа, произошли такие события.

Астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий

Свечение гелия в газоразрядной трубке wikipedia.org

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В 1866 году Жансен воспроизвёл многие атмосферические линии солнечного спектра в опыте над спектром поглощения водяного пара в длинном слое (37 м при 7 атм.). Особую известность он получил в 1868 году, когда во время наблюдений полного солнечного затмения в Индии (Guntoor) 18 августа 1868 года он, воспользовавшись спектроскопом для наблюдений спектра солнечных протуберанцев, открыл способ ежедневного исследования солнечного края. В спектре солнечного излучения помимо известных спектральных линий водорода им (и независимо от него Локьером) была обнаружена новая ярко-желтая спектральная линия D3, которую нельзя было приписать ни к одному из известных к тому времени элементов. Впоследствии этому элементу было дано имя гелий. В 1895 году гелий был обнаружен на Земле Рамзаем в минерале клевеите.

Открытие спутника Марса — Фобос

Фобос wikipedia.org

Спутники Марса пытался отыскать ещё английский королевский астроном Уильям Гершель в 1783 году, но безрезультатно. В 1862 и 1864 гг. их искал директор обсерватории Копенгагенского университета Генрих (Анри) Луи Д’Арре с помощью 10-дюймового (25-сантиметрового) телескопа-рефрактора, но также не смог их найти.

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Фобос — внутренний спутник — был открыт в серии наблюдений американского астронома Асафа Холла ночью 17 августа. Наблюдения проводились в военно-морской обсерватории в Вашингтоне, и поэтому, если перевести местное солнечное время к гринвичскому, то официальная дата открытия — это 18 августа 1877 года. В письме Глейшеру от 28 декабря 1877 года Холл пишет:

Из различных имен, которые были предложены для этих спутников, мне больше всего нравятся имена из Гомера, предложенные мистером Маданом из Итона, а именно: Деймос для внешнего спутника и Фобос для внутреннего.

Первое фото лунной поверхности с селеноцентрической орбиты

Лунар Орбитер-1 wikipedia.org

В 1960-х годах НАСА приступило к программе разработки крупного космического аппарата «Аполлон», способного доставить человека на Луну, а также выполнить детальные исследования лунной поверхности.

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В июле 1964 года был запущен аппарат «Рейнджер-7», передавший более 4300 высококачественных телевизионных изображений Луны. «Рейнджер-8», запущенный в начале 1965 года, передал свыше 7 000 изображений лунной поверхности. 21 марта 1965 года к Луне была запущена АМС «Рейнджер-9», передавшая на Землю 5814 кадров.

Последним этапом подготовки к полетам космического корабля «Аполлон» была детальная съемка с орбиты местности в районе лунного экватора.

Для этой цели были подготовлены пять искусственных спутников Луны «Лунар орбитер» (англ. Lunar Orbiter), каждый из которых был оснащен фотографической системой.

Снимок поверхности Луны NASA.gov

18 августа 1966 года первый американский искусственный спутник Луны «Лунар орбитер-1» осуществил фотосъемку лунной поверхности и передал на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Остальными аппаратами были получены дополнительные снимки участков возможной посадки и областей видимой стороны Луны, а также областей невидимой стороны (полярных районов).

После выполнения основной задачи, аппараты использовались для изучения метеорной и радиационной обстановки у Луны, гравитационных полей Луны и других исследований. Запуски осуществлялись ракетой-носителем «Атлас-Аджена-Д» в период с 10 августа 1966 по 1 августа 1967 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали ледокол на Северном полюсе и открытие фотосинтеза.