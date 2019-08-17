День в истории: 17 августа - Ледокол на Северном полюсе и открытие фотосинтеза
День рождения Пьера Ферма
Пьер Ферма родился 17 августа 1601 года в Бомон-де-Ломане (есть некоторые данные о другом дне рождения - 20 августа), в семье зажиточного торговца. Он получил образование сначала в университете Тулузы, а затем в Бордо и Орлеана.
Будучи по профессии юристом, Ферма состоял на государственной службе - с 1631 года занимал пост советника парламента в Тулузе, а с 1648 года был членом Палаты эдиктов в городе Кастр.
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Он был известен как знаток классической литературы, лингвист и поэт. Математика всегда была для Ферма лишь увлечением, и тем не менее он заложил основы многих ее областей: математического анализа, аналитической геометрии, теории чисел, исчисления бесконечно малых, теории вероятностей.
Ферма не оставил ни одной законченной работы, и большинство его набросков не было опубликовано при жизни. Но он переписывался с Р.Декартом по вопросам аналитической геометрии и был первым, кто воспользовался ее методами применительно к трехмерному пространству.
С именем Ферма связаны две знаменитые теоремы из области теории чисел: малая теорема Ферма и «великая» теорема Ферма, о которой на полях трудов Диофанта он написал: «Я нашел этому поистине чудесное доказательство, но эти поля слишком малы для него».
Ее доказательство в общем виде было получено лишь в 1994 году. Идеи и открытия Ферма в области теории чисел оказали колоссальное влияние на последующие поколения математиков.
Умер Ферма в Кастре близ Тулузы 12 января 1665 года.
Пристли открыл фотосинтез
Первые опыты по изучению фотосинтеза были проведены Джозефом Пристли в 1770—1780-х годах, когда он обратил внимание на «порчу» воздуха в герметичном сосуде горящей свечой (воздух переставал поддерживать горение, а помещённые в него животные задыхались) и «исправление» его растениями. Пристли сделал вывод, что растения выделяют кислород, который необходим для дыхания и горения, однако не заметил, что для этого растениям нужен свет. Это показал вскоре Ян Ингенхауз.
Позже было установлено, что помимо выделения кислорода растения поглощают углекислый газ и при участии воды синтезируют на свету органическое вещество. В 1842 году Роберт Майер на основании закона сохранения энергии постулировал, что растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей. В 1877 году В. Пфеффер назвал этот процесс фотосинтезом.
Ледокол впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса
Читай также: День в истории: Патент на динамит и рождение БенцаПосле этого с борта корабля был спущен парадный трап и в 9 часов 40 минут на Северном полюсе был поднят флаг Советского Союза. Капитан Юрий Кучиев прикрепил к флагштоку древко от флага экспедиции Георгия Седова. Экспедиция Седова не смогла дойти до Северного полюса, пройдя порядка 100 километров из нескольких тысяч.
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