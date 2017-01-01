Создаем микро-игровую консоль: Эксперименты

Можно ли сделать миниатюрную приставку?

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Блогер AlexGyver попробовал заняться реверс-инжинирингом и сделать миниатюрную игровую консоль с игрой Pong на базе микроконтроллера ATTiny85 и узкого OLED дисплея.

Для этого пришлось даже написать игру самостоятельно.

Напомним, ранее блогеры проверяли, сможет ли конструктор Лего остановить пулю.