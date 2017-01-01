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Названа дата анонса iPhone 11

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Смартфон покажут в первой половине сентября.
Дату анонса зашифровали в иконке календаря
Дату анонса зашифровали в иконке календаря
Slashleaks

Согласно последней информации, анонс новых смартфонов Apple iPhone состоится во вторник, 10 сентября 2019.

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Данную информацию слили в Сеть не инсайдеры, а сама компания Apple, которая пока что официально не делала никаких заявлений.

Все дело в том, что свежая бета-версия операционной системы iOS 13 содержит ярлык приложения календаря, на котором указано число (13) и день недели (вторник), которые прямо указывают на 13 сентября.

Это вполне подходит под стратегию Apple, которая анонсирует новые смартфоны iPhone в середине сентября, через пару-тройку дней начинает собирать предварительные заказы, а через неделю после этого начинает продажи новинок.

Напомним, ранее сообщалось, что новый iPhone получит поддержку стилуса.

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Теги: iPhone 11, Apple
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