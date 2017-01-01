Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Раскаленная лава против катка: Эксперименты

Комментариев: 0
Что произойдет с лавой?
Раскаленная лава против катка: Эксперименты

Читай также: Ракета из термоса и бомбочек: Эксперимент блогеров

Если расплавить горную породу со склонов Везувия и попытаться проехать по ней, что получится? Тонкий слой обсидиана или просто лава налипнет на каток?

Блогер TimOn ChaveS заказал породу, которая состоит из кварца и примеси других элементов и расплавил ее. А затем просто проехался по ней на катке.

Напомним, ранее блогеры проверяли, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь