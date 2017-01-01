Раскаленная лава против катка: Эксперименты
Что произойдет с лавой?
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Если расплавить горную породу со склонов Везувия и попытаться проехать по ней, что получится? Тонкий слой обсидиана или просто лава налипнет на каток?
Блогер TimOn ChaveS заказал породу, которая состоит из кварца и примеси других элементов и расплавил ее. А затем просто проехался по ней на катке.
Напомним, ранее блогеры проверяли, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.
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