Раскаленная лава против катка: Эксперименты

Что произойдет с лавой?

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Если расплавить горную породу со склонов Везувия и попытаться проехать по ней, что получится? Тонкий слой обсидиана или просто лава налипнет на каток?

Блогер TimOn ChaveS заказал породу, которая состоит из кварца и примеси других элементов и расплавил ее. А затем просто проехался по ней на катке.

Напомним, ранее блогеры проверяли, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.