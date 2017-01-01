Каких сюрпризов ожидать поклонникам Apple: лэптоп с поддержкой 5G, свежий дизайн AirPods и другие новинки

В сеть то и дело попадают новости о продуктах, которые компания Apple якобы покажет уже в следующем месяце – на главной презентации бренда, посвященной инновационным разработкам. Конечно, на данный момент достоверно неизвестно, какие именно устройства будут анонсированы на этот раз, однако это не мешает аналитикам выдвигать вполне правдоподобные предположения.

А что же будет дальше? Работу над какими устройствами и технологиями купертиновцы начнут после сентябрьской презентации?

Прогнозы, фантазии и предположения

Если верить исследователям рынка, главным сюрпризом для пользователей уже в 2020 году может стать презентация третьей версии наушников AirPods. И если для AirPods 2 беспроводная зарядка стала “опциональной“ возможностью (доступной только при условии покупки и использования специального кейса), то AirPods 3, вероятно, будут заряжаться без использования проводов по умолчанию.

Насколько сильно изменятся наушники и останется ли в них что-то от первой версии? Скорее всего, изменения будут действительно существенными – корпорация Apple поработает и над дизайном, и над начинкой, и над позиционированием.

По прогнозам, AirPods станут спортивным гаджетом и получат несколько встроенных “датчиков здоровья“.

Большие надежды аналитики возлагают и на Apple MacBook Pro 13 и 15. Информация инсайдеров указывает на то, что уже сейчас купертиновцы трудятся над созданием первого в истории Apple ноутбука, который сможет работать в сотовых сетях. При этом, главной “фишкой“ устройства будет поддержка 5G.

Вероятно, даже планшетные ПК от “яблочного“ бренда в обозримом будущем будут изменены в соответствии с актуальными тенденциями. И даже несмотря на то, что Apple iPad Air 2019 появился на рынке совсем недавно, поклонники брендовой техники уже сейчас рассчитывают на очередное обновление. Среди правдоподобных домыслов о планшетах Apple стоит выделить теорию о том, что уже совсем скоро они будут поддерживать 5G и станут “складными“ благодаря особой конструкции корпуса и экрана.

Не теряют надежду и “адепты“ теории о выпуске новой линейки iPhone SE, даже несмотря на то, что вероятность его появления равна буквально нескольким процентам. Желающие все-таки увидеть очередной бюджетный Айфон продолжают распространять информацию о нем.