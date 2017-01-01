На орбите Земли взорвалась ступень европейской ракеты

Взрыв зафиксировала служба ВВС США.

Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите Земли третьей ступени европейской ракеты-носителя (РН) Ariane 4.

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Согласно сообщению, ступень РН Ariane 4 взорвалась на орбите 22 июля примерно в 12:17 по московскому времени. Образовалось семь обломков, об опасности которых для других космических аппаратов не сообщается. Взрыв и обломки зафиксированы 18-й эскадрильей контроля космического пространства ВВС США, которая базируется на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния).

Ракета-носитель Ariane 4, в составе которой и находилась взорвавшаяся ступень, была запущена 10 августа 1992 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. В космос было выведено три спутника: американо-французский Topex/Poseidon, южнокорейский Kitsat-1 и французский S80/T. Отработанная третья ступень, от которой отделились все эти аппараты, тоже стала искусственным спутником Земли, двигаясь по орбите с апогеем (самая дальняя от Земли точка орбиты) 1404 км и перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) 1296 км. На такой орбите космические объекты могут находиться многие годы. Взрыв произошёл сам по себе, ступень не сталкивалась с другими телами. Судя по всему, произошёл взрыв остатков топлива и окислителя, вызванный постепенной деградацией из-за времени основных элементов ступени.

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Ariane 4 — европейская одноразовая ракета-носитель среднего класса, использовавшаяся с 1988 по 2003 год. За эти годы было произведено 116 пусков, из которых 113 были успешными. На её смену пришла РН Ariane 5, которая эксплуатируется до сих пор.

Напомним, ранее сообщалось, что двигатель SpaceX взорвался на испытаниях.