iPhone 11 получит новые экраны и быстрый Face ID

Также телефон может получить беспроводную зарядку.

До официального анонса очередного поколения смартфонов Apple iPhone остаётся всего месяц. Естественно, информации с каждым днем появляется все больше. Очередная утечка данных отчасти противоречит предыдущем слухам.

Линейка iPhone 11, как и прошлое поколение смартфонов, будет работать на собственных процессорах Apple. На этот раз чип может называться A13 Bionic. Объём оперативной памяти должен составить 4 Гб. Базовая конфигурация получит хранилище 128 Гб, будут также версии 256 и 512 Гб.

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Вряд ли Apple выпустит вариант с объёмом хранилища 1 Тб. Такой аппарат ожидается в будущем году.

Apple планирует окончательно отказаться от LCD в пользу OLED, но роста разрешения ждать не приходится. Завершая разговор про модель iPhone 11R, в прототипах нет кнопки для заглушения звука. Правда, нет уверенности, что именно этот вариант смартфона попадёт в производство.

Продолжая разговор про экран, все три модели сохранят вырез наверху. При этом разработчики собираются внести изменения в систему лицевой разблокировки Face ID. В результате она станет работать так же быстро, как второе поколение сканеров отпечатков Touch ID. Прежде говорилось, что система сможет работать с более близкого расстояния и под более широким углом.

На обратной стороне располагается квадратный модуль для камер. На премиальных моделях камер будет три, одна из них со сверхширокоугольным объективом. Поле обзора составит 120 градусов, будет поддержка записи видео 4K 30fps. Источник информации утверждает, что новая камера будет лучше, чем у конкурентов.

Будет улучшена запись стереозвука при съёмке видео, что стало возможным благодаря обновлённому микрофону. Также усовершенствован режим портретной съёмки, где будут применяться данные со всех трех камер. Siri Intelligence в приложении камеры обеспечивает улучшенное распознавание сцен с более качественной цветопередачей.

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Сзади будет использоваться новая стеклянная панель с матовой отделкой. На некоторых моделях применяется специальный эффект радуги. Этот эффект будет подчеркивать логотип Apple и остальную часть задней поверхности. Логотип изменится, он станет не такой явно выраженный, как прежде.

Точные цветовые варианты смартфонов названы не были. Раньше упоминались тёмно-зелёный цвет, серый и серебряный. Также ожидается золотая расцветка, но оттенок будет отличаться от нынешнего iPhone XS.

На всех моделях будут предустановлены обои, которые подойдут как к светлому, так и тёмному варианту интерфейса.

Другая утечка данных рассказала о версии iPhone 11 Max. Ёмкость батареи у неё должна составить 3969 мАч, что для аппаратов iPhone является впечатляющим значением. Для сравнения, в нынешнем iPhone XS Max батарея всего 3174 мАч.

Появится поддержка двунаправленной беспроводной подзарядки. Также может появиться более быстрый адаптер для беспроводной подзарядки мощностью 18 Вт. Вот только покупать его по традиции придётся отдельно, а в комплекте будет адаптер мощностью всего 5 Вт.

В этом слухе утверждается, что хранилище в базовой модели будет только 64 Гб.

Напомним, ранее сообщалось, что новый iPhone получит поддержку стилуса.