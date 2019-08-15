Видео дня: Картина из стикеров и Мой папа украл все деньги

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КАРТИНА ИЗ 10 000 КАНЦЕЛЯРСКИХ СТИКЕРОВ

Картина.. Обычно их рисуют обычными вещами, по-типу: ручка, карандаш, краски, мелками.. И само собой, рисуется это на бумаге. А блогеры решили в очередной раз перевернуть все и нарисовать картину бумагой. А конкретно - офисными стикерами. Просто клея на холст из фанеры. Получилось очень здорово.

Мой папа украл все деньги, которые я заработала за лето

Анимационный ролик от канала Это жизнь набрал почти два миллиона просмотров за четыре дня.

"Привет, я Тесса, и я в абсолютной панике. Ни разу в жизни я не оказывалась в такой сложной ситуации. Я просто не имею понятия, что мне делать. Мне нужен чей-то совет, но вначале давайте я расскажу вам всю историю целиком", - говорится в описании ролика.

Напомним, днем ранее в тренды попали Роллы по полкило и Динамо – Брюгге.