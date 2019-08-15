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Индийский аппарат Чандраян-2 начал полет к Луне

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Аппарат покинул орбиту Земли.
Миссия Чандраян-2
Миссия Чандраян-2
ISRO1

В индийской лунной миссии «Чандраян-2» наступил новый, важный этап, в ходе которого аппарат включил двигатели и покинул земную орбиту, направляясь к Луне.

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Это зажигание двигателей аппарата, известное как транслунная инжекция (translunar injection, TLI), состоялось 13 августа (2:21 утра по местному времени индийского ЦУП) и продолжалось на протяжении 1203 секунд, согласно заявлению, сделанному Индийской организацией космических исследований, осуществляющей управление миссией.

Космический аппарат должен войти на орбиту к Луне менее чем через неделю. Эта миссия включает орбитальный аппарат, а также спускаемый аппарат и ровер, которые совершат посадку на поверхности естественного спутника Земли в начале сентября. Орбитальный зонд продолжит работать в течение одного года; лендер и ровер проведут один лунный день (примерно две земных недели), изучая поверхность, прежде чем погрузятся в «вечный сон» морозной лунной ночью.

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Напомним, миссия «Чандраян-2» была запущена в космос 22 июля; она является научной преемницей миссии «Чандраян-1», стартовавшей в 2008 г. и проработавшей на лунной орбите в течение примерно одного года. Этот космический аппарат был оснащен инструментом, способным обнаруживать замерзшую воду под поверхностью находящихся в вечной тени кратеров приполярных областей поверхности Луны. Новая миссия ставит целью, опираясь на это открытие, провести более глубокое исследование южной приполярной области лунной поверхности.

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Теги: Чандраян-2, Индия, Луна
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SEMPENTY    15.08.2019, 10:52
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну молодцы индусы.... Южмаш нервно курит в коридоре.
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