День в истории: 15 августа - Первое судно в Панамском канале и сигнал WOW

В этот день, 15 августа, произошли такие события.

Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello» («Алло»)

Томас Эдисон edu.ru

В 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», который вскоре получил название «телефон». Оно было производным от греческих слов: «теле» («далеко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенсацией выставки после того, как ее почетный гость, бразильский король дон Педро II, взял трубку и, услышав голос изобретателя, находившегося в другом конце комнаты, уронил ее от удивления с возгласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики нисколько не помешало то, что первый телефон работал с чудовищными искажениями звука, а разговаривать с его помощью можно было на расстоянии не более 250 м.

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Вскоре, однако, возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Сам Александр Белл предложил слово «Аhoy», т.е. – «Эй». Этим окриком пользовались англоязычные моряки, при встрече кораблей. Однако, его знаменитый коллега – Томас Эдисон (кстати, много сделавший для усовершенствования телефонного аппарата) вскоре выдвинул альтернативный вариант.

15 августа 1877 года, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы использования телефона, он предложил обращение «Нello», т.е. – «Привет». В России оно быстро трансформировалось в «Алло».

В 1879 году состоялся первый междугородний телефонный разговор на линии Санкт-Петербург – Малая Вишера.

1 ноября 1881 года инженер фон-Баранов получил от правительства концессию на строительство и эксплуатацию телефонных сетей в Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе и Риге. Впрочем, этот контракт был тут же… перепродан Александру Беллу.

Через Панамский канал прошло первое судно

Панамский канал cfts.org.ua

Намерения построить судоходный канал на Панамском перешейке, соединяющем Северный и Южный субконтиненты Американского материка, существовали еще у средневековых испанских колонизаторов-конкистадоров.

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Однако практическое воплощение подобного проекта стало возможным лишь на уровне инженерной мысли и техники рубежа 19-20 веков. Инициатива строительства принадлежала французской акционерной компании во главе с прославленным строителем Суэцкого канала Фердинандом Лессепсом. Пышная театрализованная церемония закладки Панамского канала в устье реки Рио-Гранде состоялась 1 января 1880 года.

Однако проектные ошибки, постоянно тормозившие строительные работы, вкупе с трескуче-лживой рекламой и многочисленными финансовыми злоупотреблениями принесли акционерам колоссальные денежные убытки и спровоцировали грандиозный международный скандал. Строительство приостановили. Начались громкие судебные процессы. И слово «Панама» стало синонимом крупномасштабной финансовой аферы.

В конце 1898 года французское правительство предложило президенту США Уильяму Маккинли выкупить право на прокладку Панамского канала за 40 миллионов долларов. Американская компания возобновила строительные работы и успешно довела их до конца. Общая протяженность Панамского канала составила 81,6 км. Минимальная высота над уровнем моря – 83 м. Минимальная ширина по дну – 150 м. Глубина шлюзов – 12,5 м. Время прохождения судов через канал – 7–8 часов, пропускная способность – 36 судов в сутки.

15 августа 1914 года судоходство из Атлантического океана в Тихий через Панамский перешеек было открыто - по каналу прошло первое судно, это стал корабль «Кристобаль». Но официальное открытие состоялось лишь 12 июня 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй.

В рамках проекта SETI был получен Сигнал «Wow!»

Сигнал WOW wikipedia.org

Сигнал «Wow!» (в переводе с англ. — «Ого!»), в русских публикациях — «сигнал „Ого-го!“» — сильный узкополосный радиосигнал, зарегистрированный доктором Джерри Эйманом 15 августа 1977 года во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в Университете штата Огайо. Прослушивание радиосигналов проводилось в рамках проекта SETI. Характеристики сигнала (полоса передачи, соотношение сигнал/шум) соответствовали, в некоторых интерпретациях, теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения.

Поражённый тем, насколько точно характеристики полученного сигнала совпадали с ожидаемыми характеристиками межзвёздного сигнала, Эйман обвёл соответствующую ему группу символов на распечатке и подписал сбоку «Wow!» («Ого-го!»). Эта подпись и дала название сигналу.

В качестве одного из возможных объяснений предлагается возможность случайного усиления слабого сигнала; однако, с одной стороны это по-прежнему не исключает возможности искусственного происхождения такого сигнала, а с другой стороны, маловероятно, что сигнал, слабый настолько, чтобы не быть обнаруженным сверхчувствительным радиотелескопом Very Large Array, мог быть пойман «Большим ухом» даже после такого усиления. Другие предположения включают возможность вращения источника излучения наподобие маяка, периодическое изменение частоты сигнала, или его однократность. Существует также версия, что сигнал был отправлен с перемещающегося инопланетного звездолёта.

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Эйман высказывал сомнения в том, что сигнал имеет внеземное происхождение.

Позднее, он частично отказался от своего первоначального скептицизма, когда дальнейшие исследования показали, что такой вариант крайне маловероятен, поскольку такой предполагаемый космический «отражатель» должен был соответствовать ряду совершенно нереалистичных требований. Кроме того, частота 1420 МГц является зарезервированной и не используется ни в какой радиопередающей аппаратуре. В своих последних работах Эйман предпочитает не «делать далеко идущих выводов из весьма недалёких данных».

Американские астрономы предполагают, что возможным источником сигнала мог послужить водород вокруг ядер комет 266P/Christensen и P/2008 Y2 (Gibbs), открытых после 2005 года и не учтённых в качестве возможных источников сигнала в более ранних работах. Транзит комет в районе созвездия Стрельца произошёл 27 июля и 15 августа 1977. Они находились на расстоянии 3,8 и 4,4 а. е. от Земли (сравнимо с расстоянием между Землёй и Юпитером во время противостояния). Однако, в статье признана необходимость дальнейшего тестирования кометной гипотезы, так как кратковременный всплеск активности не соответствует поведению долгоживущих источников. По мнению американского астронома Антонио Париса, версию о происхождении сигнала от кометы 266P/Christensen можно считать доказанной, так как ему удалось обнаружить несколько аналогичных сигналов, произведенных кометами 266P/Christensen, P/2013 EW90 (Tenagra), P/2016 J1-A (PANSTARRS) и 237P/LINEAR[19][20].

Однако эта теория подверглась жёсткой критике, в том числе от членов команды исследователей телескопа «Большое ухо», поскольку более детальное исследование показало, что кометы, упомянутые автором теории, не находились в поле зрения телескопа в нужное время. Как считает астроном Института SETI Seth Shostak, кометы не излучают достаточно ярко, а излучение от водородных оболочек комет в данном радиодиапазоне, по его словам, никогда не было замечено. Также нет объяснения, почему сигнал был зафиксирован только на одном из двух облучателей.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую книгу и сбой электросетей.