Российскую миссию на Марс могут перенести из-за парашюта

Вместо 2020 года миссия может стартовать в 2022.

Существует вероятность того, что российско-европейская миссия «ЭкзоМарс» 2020 может превратиться в «ЭкзоМарс» 2022.

Возникшая проблема связана с испытаниями парашютов и рядом трудностей, с которыми специалисты столкнулись при летных испытаниях системы посадки. Команда миссии «ЭкзоМарс» продолжает работу над исправлением недостатков парашютной системы после неудачного высотного сбрасывания парашюта, состоявшегося на прошлой неделе.

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Подготавливаемая в настоящее время миссия «ЭкзоМарс» состоит из ровера под названием «Розалинд Франклин», предназначенного для поисков следов жизни, и стационарной научной платформы «Казачок». Оба этих спускаемых аппарата планируется запустить летом следующего года, а посадка их на поверхность Красной планеты должна состояться в марте 2021 г.

Если миссия не будет запущена в течение стартового окна, открывающегося в 2020 г., запуск придется отложить по крайней мере до 2022 г. (Стартовое окно для запусков к Марсу открывается каждые 26 месяцев).

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В прошлом году испытания основного парашюта посадочной системы миссии «ЭкзоМарс» диаметром 35 метров, состоящие в сбрасывании парашюта с вертолета с высоты 1,2 километра, прошли успешно – парашют своевременно раскрылся, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА). Однако два последующих испытания завершились неудачно: 28 мая этого года при сбрасывании системы из четырех парашютов из стратосферы Земли с высоты 29 километров (с борта стратосферного аэростата) раскрытие состоялось, однако были повреждены оба купола основного парашюта; после исправлений конструкции инженерами ЕКА 5 августа были проведены повторные испытания основного 35-метрового парашюта, но проблема с повреждением купола парашюта вновь проявилась. Посадка тестового объекта на поверхность Земли состоялась лишь при помощи небольшого вспомогательного парашюта, сообщает ЕКА.

Команда проекта «ЭкзоМарс» планирует провести новые высотные испытания основного парашюта посадочной системы до конца 2019 г. Испытания второго основного парашюта намечены на начало 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что марсианский парашют порвался во время испытаний.