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Facebook уличили в прослушивании пользователей

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В соцсети подтвердили, что слушали аудиосообщения.
Facebook прослушивает пользователей
Facebook прослушивает пользователей
bigpicture.ru

Компания Facebook наняла несколько сотен подрядчиков для того, чтобы они прослушивали и расшифровали аудиосообщения пользователей. Об этом Bloomberg рассказали знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться анонимными из опасений потерять работу.

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По словам собеседников издания, подрядчики не имели информации о том, откуда Facebook взяла аудиозаписи и зачем соцсети нужны их расшифровки. Такая работа показалась им неэтичной, так как компания не поставила пользователей в известность, что их прослушивают третьи лица.

Facebook подтвердила прослушку, однако заверила журналистов, что прекратила эту деятельность больше недели назад и не планирует ее возобновлять.

Компания объяснила, что использовала записи только тех юзеров, которые выбрали опцию расшифровки аудиофайлов в мессенджере, и таким образом проверяла, насколько хорошо работает созданная для этого нейросеть. Представители Facebook добавили, что записи были анонимизированы.

Впервые функция расшифровки аудиозаписей появилась в Facebook в 2015 году.

В прошлом году Facebook допустила крупную утечку информации о пользователях: их собирала и использовала в своих целях аффилированная компания Cambridge Analytica. Инцидент коснулся примерно 90 миллионов владельцев аккаунтов. В наказание Facebook обязали выплатить штраф в размере пяти миллиардов долларов.

Напомним, ранее и Microsoft уличили в прослушивании пользователей.

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Теги: Facebook, прослушка
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