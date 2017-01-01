В самолетах запретили перевозить Apple MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о введении запрета для авиапассажиров брать с собой в рейс некоторые модели ноутбуков Apple MacBook Pro после того, как компания отозвала ряд устройств из-за риска возгорания аккумуляторов.
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«FAA осведомлено об отзыве батарей, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro», — заявил в понедельник представитель агентства в электронном письме информационному агентству Reuters, добавив, что регулятор «предупредил авиакомпании об отзыве».
В июне Apple объявила об отзыве ограниченного количества 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro в связи с тем, что их батареи подвержены перегреву. Речь идёт об устройствах, которые были проданы в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года.
Напомним, ранее сообщалось, что второй за месяц MacBook Pro загорелся без видимой причины.
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