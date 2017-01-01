День в истории: Первая книга и сбой электросетей

В этот день, 14 августа, произошли такие события.

Напечатана первая книга

Первая книга Ruspekh.ru

В 1448 году основатель европейского книгопечатания Иоганн Гутенберг после долгих скитаний по Европе вернулся в родной Майнц. Там он заключил договор с ростовщиком Иоганном Фустом, от которого получил 800 гульденов на содержание типографии и обязательство ежегодно выдавать еще 800 гульденов на покупку бумаги, краски и прочие производственные расходы.

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Гутенберг и Фуст, таким образом, стали компаньонами. Однако основной капитал Гутенберг получал по частям, а от выдачи оборотного капитала Фуст совершенно уклонился.

При таких ограниченных средствах, не имея ни опытных рабочих, ни новейших инструментов Гутенберг, тем не менее, достиг замечательных успехов. Он отлил пять различных шрифтов и напечатал два издания Библии (36-строчное и 42-строчное), несколько папских булл и латинскую грамматику Элия Доната.

В ответ на поведение компаньона, Гутенберг отказался платить ему проценты, желая отложить расчеты до того времени, когда предприятие начнёт приносить доход. Фуст же предъявил иск, требуя уплаты процентов.

По решению суда типография со всеми ее принадлежностями перешла к Фусту, и Гутенбергу пришлось начинать новое дело с нуля.

14 августа 1457 года в Майнце было напечатано первое, датированное европейское издание «Псалтири» – одной из книг Священного Писания Ветхого завета, содержащей 151 псалом. И хотя на книге были указаны только имена издателей – Иоганна Фуста и его родственника Петера Шаффера, фактически она была творением Иоганна Гутенберга.

Телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана

Кольца Урана NASA.gov

У Урана есть слабо выраженная система колец, состоящая из очень тёмных частиц диаметром от микрометров до долей метра. Это — вторая кольцевая система, обнаруженная в Солнечной системе (первой была система колец Сатурна). На данный момент у Урана известно 13 колец, самым ярким из которых является кольцо ε (эпсилон). Кольца Урана, вероятно, весьма молоды — на это указывают промежутки между ними, а также различия в их прозрачности. Это говорит о том, что кольца сформировались не вместе с планетой. Возможно, ранее кольца были одним из спутников Урана, который разрушился либо при столкновении с неким небесным телом, либо под действием приливных сил[65][66].

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В 1789 году Уильям Гершель утверждал, что видел кольца, однако это сообщение выглядит сомнительным, поскольку ещё в течение двух веков после этого другие астрономы не могли их обнаружить. Наличие системы колец у Урана было подтверждено официально лишь 10 марта 1977 года американскими учёными Джеймсом Л. Элиотом, Эдвардом В. Данемом и Дагласом Дж. Минком, использовавшими бортовую обсерваторию Койпера. Открытие было сделано случайно — группа первооткрывателей планировала провести наблюдения атмосферы Урана при покрытии Ураном звезды SAO 158687. Однако, анализируя полученную информацию, они обнаружили ослабление звезды ещё до её покрытия Ураном, причём произошло это несколько раз подряд. В результате было открыто 9 колец Урана.

14 августа 1994 года телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана.

Когда в окрестности Урана прибыл космический аппарат «Вояджер-2», при помощи бортовой оптики удалось обнаружить ещё 2 кольца, тем самым увеличив общее число известных колец до 11.

В декабре 2005 года космический телескоп Хаббл позволил открыть ещё 2 ранее неизвестных кольца. Они удалены на расстояние в два раза большее, чем ранее открытые кольца, и поэтому их ещё часто называют «внешней системой колец Урана». Кроме колец, «Хаббл» также помог открыть два ранее неизвестных небольших спутника, орбита одного из которых (Маб) совпадает с самым дальним кольцом. С учётом последних двух колец общее количество колец Урана составляет 13.

Сбой электросети США и Канады

Масштабный блэкаут denvistorii.ru

14 августа 2003 года между 15:45 и 16:15 по стандартному восточному времени (23:45 и 0:15 по московскому времени), наблюдатели в Кливленде, Толидо, городе Нью-Йорк, Олбани, Детройте и в части Нью-Джерси сообщили о перебоях в подаче электроэнергии[1]. Позже последовали проблемы в изначально не затронутых регионах, включая все 5 районов города Нью-Йорк и в части Лонг-Айленда, округе Уэстчестер, штатах Нью-Джерси, Вермонта и Коннектикута и большей части юга провинции Онтарио, включая Торонто[2].

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Около 10 млн человек в Канаде (примерно треть населения) и 40 млн — в США остались без электричества. Однако большинство жизненно важных служб продолжали работать.

Закрылись многие аэропорты, включая международный аэропорт Пирсона в Торонто и все аэропорты Нью-Йорка. Во многих местах, включая Торонто и Нью-Йорк, прекратило работу метро. Застрявших в метро пассажиров пришлось эвакуировать. В отдельных местах, в частности в Детройте, были перебои с водой. Мобильные телефоны работали очень плохо, с большими перебоями, но стационарная телефонная связь продолжала функционировать. В результате у телефонных автоматов на улицах выстроились огромные очереди. Провайдеры продолжали работать, но в условиях отсутствия электричества единственным способом входа в интернет во многих местах осталось соединение через ноутбуки, работающие от аккумуляторов. Поскольку транзисторных приёмников[каких?] у многих жителей США и Канады не было, они остались без возможности узнать новости. Жара в Нью-Йорке достигла 33 °C в тени, но кондиционеры и вентиляторы не работали.

Однако, в отличие от сбоя электросети Нью-Йорка 1977 года, не было массовых разграблений. Более того, уровень преступности был даже ниже, чем в другие дни.

Денежный ущерб составил 6 миллиардов долларов.

Причины аварии, как выяснилось, следующие:

Деревья под линиями электропередачи периодически подстригают. В Кливленде, Огайо, это не было сделано.

Из-за очень высокого потребления электроэнергии, линии электропередачи в Кливленде нагрелись, провисли (из-за теплового расширения проводов) и коснулись деревьев. Произошло замыкание на землю, отработала защита.

Электростанция в Кливленде вышла из строя.

Из-за ошибки в компьютерной системе, а также из-за нехватки персонала, другие центры управления не были извещены.

Произошло каскадное отключение около 100 других электростанций.

Подобная авария происходила в США 9 ноября 1965 года. Тогда 30 миллионов человек остались без электричества.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую цветную телепередачу и патент на телефон-автомат.