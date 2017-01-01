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Как выбраться из 100 слоев скотча: Эксперименты

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Можно ли освободиться, если вас перемотали скотчем?
Как выбраться из 100 слоев скотча: Эксперименты

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Блогеры из Live Today решили проверить, возможно ли выбраться из скотча, если замотать человека как мумию, связать скотчем руки, примотать руки к ногам или связать сразу двух человек

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.

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Теги: эксперименты, видео
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