Как выбраться из 100 слоев скотча: Эксперименты
Можно ли освободиться, если вас перемотали скотчем?
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Блогеры из Live Today решили проверить, возможно ли выбраться из скотча, если замотать человека как мумию, связать скотчем руки, примотать руки к ногам или связать сразу двух человек
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.
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