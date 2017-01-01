Meizu раскрыла дату презентации нового смартфона

Meizu 16s Pro покажут уже в августе.

Компания Meizu подтвердила название и анонсировала выпуск нового смартфона Meizu 16s Pro, рендер которого недавно засветился в сети. Официальный тизер раскрыл дату релиза будущей новинки — как оказалось, премьера состоится уже совсем скоро.

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Согласно опубликованному баннеру, презентация новинки состоится уже 28 августа. Производитель не раскрывает спецификаций модели — по слухам, аппарат будет построен на базе мобильной платформы Snapdragon 855 Plus, не менее 8 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью от 128 ГБ — ранее эти данные появились на сайте торговой площадки TaoBao.

Позднее инсайдеры слили в сеть скриншот, предположительно демонстрирующий интерфейс официального сайта вендора. Согласно утечке, новинка получит дисплей с частотой обновления 90 Гц с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Тыльная камера с оптической стабилизацией изображения получит 48-мегапиксельный основной сенсор и вспомогательный датчик на 20 Мп с телеобъективом. О характеристиках третьего модуля ничего не известно.

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Изображение также указывает на существование версии с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Смартфону приписывается ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme 8 UI и аккумулятор на 4010 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки mCharge мощностью 18 Вт.

По непроверенной информации, цена Meizu 16s Pro в версии 12/512 ГБ составит $523, предположительная стоимость других конфигураций неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu представила первый смартфон без отверстий.