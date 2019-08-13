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iPhone X выжил после двух дней на дне озера

Комментариев: 1
Телефон нашли дайверы.
Найденный смартфон
Найденный смартфон
Скриншот видео

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Дайверы с канала Underwater Hunters, которые занимаются поиском вещей под водой, нашли iPhone X на дне озера в Великобритании. Со смартфоном ничего не случилось, хотя он пролежал под водой два дня.

iPhone X потерял сотрудник парка водных видов спорта. Он очень обрадовался, когда ему неожиданно вернули смартфон.

Напомним, ранее сообщалось, что IPhone выпал из самолета и остался цел.

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Теги: iPhone X, Apple, видео
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гость  (аноним)  13.08.2019, 11:49
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