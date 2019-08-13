iPhone X выжил после двух дней на дне озера

Телефон нашли дайверы.

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Дайверы с канала Underwater Hunters, которые занимаются поиском вещей под водой, нашли iPhone X на дне озера в Великобритании. Со смартфоном ничего не случилось, хотя он пролежал под водой два дня.

iPhone X потерял сотрудник парка водных видов спорта. Он очень обрадовался, когда ему неожиданно вернули смартфон.

Напомним, ранее сообщалось, что IPhone выпал из самолета и остался цел.