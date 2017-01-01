Как сделать ртутную плазму: Эксперименты

Как заставить светиться ртуть?

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Блогер из Огненное ТВ решил провести эксперимент с ртутью. Под действием электрического поля пары ртути ионизируются и мы видим свечение. Ионизированный газ - это плазма. Чтобы ионизировать газ, потребовалась катушка Теслы.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.