Суперкомпьютер воссоздал миллионы Вселенных

Ученые пытаются понять, как развивалась наша Вселенная.

Как узнать историю развития Вселенной даже если самой молодой уже миллиарды лет? Очевидно, создать новую. Так, учёные из Университета Аризоны с помощью школьного суперкомпьютера Ocelote и программного обеспечения «UniverseMachine» смогли создать миллионы маленьких Вселенных, чтобы увидеть, насколько хорошо они соответствуют реальному космосу.

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Вместо того, чтобы пытаться изобразить каждый нюанс всей Вселенной, поскольку даже для одной полностью смоделированной галактики необходимо слишком много вычислительной мощности, команда учёных разработала систему, которая обладает достаточной мощностью, для «выращивания» Вселенных. Каждая виртуальная вселенная имела свой набор правил, и в основном нужно было выяснить, какие из них ближе всего к реальным данным.

Производство примерно 8 миллионов смоделированных Вселенных заняло три недели. Данный подход не просто позволяет выяснить, как развиваются галактики, но и бросает вызов существующим теориям. Начнём с того, что галактики производят звезды значительно дольше, чем считалось ранее. Иначе формирование звезд закончилось бы уже давно. Но всё же ученые не станут отрекаться от текущих знаний. Эти данные могут содержать пробелы, а поэтому ещё достаточно места для более детального изучения.

Напомним. ранее сообщалось, что Вселенная расширяется быстрее, чем предполагалось.