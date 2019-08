Частная китайская компания успешно запустила многоразовую ракету

Самая большая и технологичная на сегодняшний день многоразовая ракета в Поднебесной, созданная частной компанией LinkSpace, успешно завершила первые испытания. 10 августа состоялся запуск 8,1-метровой ракеты RLV-T5, которая поднялась на высоту 300 метров и приземлилась на место запуска с точностью в 50 сантиметров. Весь полёт продлился 50 секунд. Испытания состоялись в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Частная китайская компания запустила в космос многоразовую ракету

Вице-президент LinkSpace Ван Мэй в интервью China News Service назвал прошедшие испытания «новой вехой в китайских исследованиях в области многоразового использования ракет». Кроме теста самой ракеты компания испытала новую технологию зажигания и запуска, а также технологию параллельного соединения нескольких двигателей.

По итогам проверки RLV-T5 в LinkSpace заявили о намерении в ближайшее время начать тесты 14-метровой ракеты RLV-T6, которую можно будет запускать до 100 раз в год. О сроках появления этой ракеты пока информации нет.

On August 10, LinkSpace’s third rocket free flight test was successful in Mangai, Qinghai province. The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm