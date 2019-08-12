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Частная китайская компания успешно запустила многоразовую ракету

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Ракета поднялась на высоту 300 метров и успешно приземлилась.
Ракета RLV-T5
Ракета RLV-T5
Linkspace ‏

Самая большая и технологичная на сегодняшний день многоразовая ракета в Поднебесной, созданная частной компанией LinkSpace, успешно завершила первые испытания. 10 августа состоялся запуск 8,1-метровой ракеты RLV-T5, которая поднялась на высоту 300 метров и приземлилась на место запуска с точностью в 50 сантиметров. Весь полёт продлился 50 секунд. Испытания состоялись в провинции Цинхай на северо-западе Китая.
Частная китайская компания запустила в космос многоразовую ракету

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Вице-президент LinkSpace Ван Мэй в интервью China News Service назвал прошедшие испытания «новой вехой в китайских исследованиях в области многоразового использования ракет». Кроме теста самой ракеты компания испытала новую технологию зажигания и запуска, а также технологию параллельного соединения нескольких двигателей.

По итогам проверки RLV-T5 в LinkSpace заявили о намерении в ближайшее время начать тесты 14-метровой ракеты RLV-T6, которую можно будет запускать до 100 раз в год. О сроках появления этой ракеты пока информации нет.

LinkSpace — первая частная компания в Китае, которая занимается исследованием и разработкой продукции для аэрокосмической отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай впервые запустил ракету с морской платформы.

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Теги: Китай, космос, многоразовая ракета
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  12.08.2019, 14:20
Оценка:  0
гость
Ха-ха-ха-ха-а-а!!!
Уже частные компании в Китае делают успешные запуски, а уеб...щный кацапстан, с его величием и духовностью - в жопе! Ракеты из говна и шишек!
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