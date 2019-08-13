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День в истории: 12 августа - Первый персональный компьютер IBM и запуск миссии к Солнцу

Комментариев: 7
В этот день, 12 августа, произошли такие события.

Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку

Машинка Зингера
Машинка Зингера
wikipedia.org

На создание новой швейной машины, с челночным стежком, американский портной Исаак Меррит Зингер потратил всего 11 дней. К этому моменту существовало множество конструкций, но все они были громоздки и неудобны.

Машина Зингера, патент на которую он получил в США 12 августа 1851 года, имела прямую иглу с ушком, скользящий челнок-лодочку, прижимную лапку для фиксирования ткани и зубчатое колесо двигателя ткани, врезанное в стол. Затем Зингер начал использовать в своих машинах ножной привод, состоящий из качающейся педали и вращающегося колеса, в то время как во всех других машинах применяли ручной рычаг.

В 1851 году вместе со своим компаньоном Эдвардом Кларком он зарегистрировал фирму I.M. Singer Company (впоследствии Singer Manufacturing Company). В 1855 году на Всемирной выставке в Париже швейная машина Singer получила первый приз. В этом же году происходит открытие филиала офиса в Париже и начало успешной продажи в Европе, а затем и в России. Зингер сумел снизить стоимость швейной машинки со 100 долларов (столько стоила машинка в 1851 году) до 10 долларов, и сделать ее доступной практически для каждой семьи. 

Более 100 лет швейные машины фирмы Singer верно служили более чем 100 миллионам хозяев в 67 странах мира. Однако, в конце 20 века огромная промышленная империя стала нести убытки. Старейшую фирму потеснили на рынке молодые, но быстро развивающиеся азиатские фирмы. К концу 2000 года долги Singer оказались настолько велики, что она обратилась в нью-йоркский суд за защитой по 11-й статье закона США о банкротстве. Эта статья позволяет компаниям проводить реорганизацию, не прекращая производственной деятельности.

И сегодня эта американская корпорация — Singer Corporation — продолжает свою деятельность, являясь производителем космической и военной техники, а также швейных машинок, электроприборов, двигателей, мебели и другой продукции.

Впервые использована карболовая кислота для дезинфекции инструментов

Во время операции впервые применили дезинфекцию
Во время операции впервые применили дезинфекцию
keldysh.ru

Английский хирург Джозеф Листер (англ. Joseph Lister, 1827-1912), работавший в Королевском лазарете в городе Глазго, долго пытался выяснить причину высокого уровня смертности пациентов после проведенных операций. У несчастных стремительно развивалась гангрена, и они погибали. 

Листер старался соблюдать в своем отделении чистоту, однако это были недостаточные меры, чтобы снизить уровень смертности. Многие врачи утверждали, что причиной инфекций в больнице являлись «миазмы» – вредные испарения. 

Однако, это объяснение не удовлетворило доктора. В 1865 году он прочитал работу Луи Пастера, в которой высказывалась теория о том, что болезнь вызывают микробы. Хирург вдруг понял, что лучший метод предотвратить послеоперационное заражение - убить всех микробов до того, как они попадут в открытую рану.

12 августа 1865 года во время операции он использовал в качестве антисептика карболовую кислоту (фенол), а впоследствии основал новый набор антисептических процедур. Он не только тщательно мыл руки перед каждой операцией, но еще подвергал полной санитарной обработке все инструменты и одежду. 

В результате, за последующие четыре года уровень послеоперационной смертности в мужском отделении несчастных случаев снизился до 45%.

Нововведения Листера произвели революцию в хирургии и спасли много миллионов жизней.

Компания IBM выпустила первый персональный компьютер

Первый компьютер IBM
Первый компьютер IBM
wikipedia.org

До появления первых персональных компьютеров приобретение и использование вычислительных машин обходились очень дорого. Мало кто из простых людей мог позволить себе иметь дома такое чудо техники! Компьютеры устанавливались в больших корпорациях, университетах, исследовательских центрах и государственных учреждениях.

12 августа 1981 года американская компания IBM Corporation (International Business Machines) представила первую модель персонального компьютера – IBM 5150, положившую начало эпохи современных компьютеров. 

Первый персональный компьютер стоил 1 565 долларов, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 мегагерца и предустановленной оперативной памятью размером 16 или 64 килобайт. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату.

Уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров перевалило за 130 тысяч. К 2000 году во всем мире было продано 140 млн. персональных компьютеров. Сегодня в мире - около миллиарда персональных компьютеров. Значительная часть населения планеты просто не представляет своей жизни без умных машин, позволяющих бродить по просторам интернета, писать и получать письма, хранить огромные количества информации, слушать музыку, смотреть фильмы, редактировать фотографии и многое-многое другое.

НАСА запустило солнечный зонд Паркер

Зонд Паркер
Зонд Паркер
wikipedia.org

Проект НАСА Солнечный зонд Паркер — это продолжение запуска автоматических космических аппаратов, которые приблизятся к поверхности Солнца на расстояние до десяти солнечных радиусов. Это значительно ближе, чем все аппараты, которые когда-либо направлялись к светилу. Этот проект (также известный под названием «Solar Probe+» или «Solar Probe Plus») был заявлен как начало новой миссии в финансовом бюджете на 2009 год. Она должна стать одной из самых дорогих в научной истории НАСА — стоимость аппарата вместе с выводом в космос обойдётся в 750 миллионов долларов (аппарат, на создание и запуск которого потрачено 1,5 млрд долларов).

Зонд назван в честь американского астрофизика Юджина Паркера.

Научная координация проекта возложена на Лабораторию прикладной физики университета имени Джонса Хопкинса в Мериленде (США). На 1 мая 2008 года эта лаборатория доложила о разработке и строительстве космического аппарата. При облёте Солнца скорость зонда в перигелии может достигать 700 000 км/ч (194 км/с).

Зонд «Паркер» был запущен 12 августа 2018 года с мыса Канаверал (после переноса старта на сутки. Юджин Паркер (его возраст на этот момент был 91 год) был на месте запуска и попрощался с «Паркером».

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение основателя Apple и женщины с самым высоким в мире IQ.

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Теги: день в истории
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Комментариев (7)
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Sdream    13.08.2019, 13:53
Оценка:  0
Sdream
Это по пендосовски "В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату" а кому он нужен без дисковода? Как туда информацию было загружать и как работать? Машина продавалась но колеса за отдельную плату. Капстрана.
СтальнаяКрыса    14.08.2019, 16:22
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Информация в такой компьютер вводилась обычным кассетным магнитофоном. Тебе нет и 30 лет, будь старше, знал бы о компьютере ZX SPECTRUM, у него ввод информации был с обычного кассетного магнитофона. В конце 80х начале 90х годов было много компьютеров у которых накопителем был кассетный магнитофон.
Sdream    14.08.2019, 17:29
Оценка:  0
Sdream
У меня был компьютер "микроша" к которому только и кассетами загружалось, не надо умничать, я рассчитывал что IBM уж могли то создать машину с дисководом, а то и винчестером. У меня только поиск появился с дисководом остальное с кассет.
СтальнаяКрыса    14.08.2019, 16:31
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Дисковод стоил дорого, вот и продавали его без такого, а магнитофон был в каждой семье,не то что у нас в СССР. В США старались продать так, что бы то что купил можно было усовершенствовать не сразу, а через год и более. Форд в своё время выпускал автомобили так чтобы их могла купить любая семья,
СтальнаяКрыса    14.08.2019, 16:35
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
а в дальнейшем любой человек. Там сейчас водительские права заменяют паспорт.
Компьютер там есть у каждого, а есть ли такое в России? В российских глубинах интернета нормального нет.
СтальнаяКрыса    14.08.2019, 17:13
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
В советское и постсоветское время выпускали клоны таког компьютера. В Киеве выпускали "Поиск 1", к нему можно было подключить дополнительные устройства: расширить память, контроллер флопи диска, контроллер жёсткого диска, плату портов. Сейчас антиквариаты интересуются таким компьютером.
СтальнаяКрыса    15.08.2019, 16:44
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Дисководы которые на фото читали дискеты ёмкостью 360 килобайт. Вскоре появились на 720 килобайт, цены сильно отличались. Покупатель выбирал какой дисковод покупать.
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