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Глава YouTube запрещает своим детям сидеть за телефонами

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К этому она призывает и остальных родителей.
Родителям нужно регулировать время детей за смартфонами, считает глава сервиса
Родителям нужно регулировать время детей за смартфонами, считает глава сервиса
freepik.com

Глава популярного видеохостинга YouTube Сьюзен Войжицки рассказала, что периодически отнимает у своих детей смартфоны, чтобы те больше времени проводили за “живым” общением и просто отдыхали от электронных устройств.

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”Для меня важно, чтобы дети научились ответственно подходить к тому, сколько времени у них занимают гаджеты. Мы ведь говорим детям, как себя вести на улице, так же нужно говорить им и о безопасности в интернете”, — уточнила она в разговоре с изданием The Guardian.

Также она отдельно отметила, что ее дети конечно же смотрят YouTube и в целом не лишены возможности пользоваться благами интернета. Но она старается не позволять им уходить в интернет с головой.

Еще глава YouTube подчеркнула, что современным родителям нужно в целом серьезнее отнестись к взаимодействию их детей с гаджетами, найти способ грамотно регулировать то время, что они проводят за виртуальными развлечениями. Так, по ее мнению, помимо гаджетов, дети должны уделять достаточно внимания занятию спортом, школе, работе по дому, чтению и другим видам активности.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закроет Play Music и запустит YouTube Remix.

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Теги: YouTube, смартфоны, дети
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