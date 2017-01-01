Глава YouTube запрещает своим детям сидеть за телефонами

К этому она призывает и остальных родителей.

Глава популярного видеохостинга YouTube Сьюзен Войжицки рассказала, что периодически отнимает у своих детей смартфоны, чтобы те больше времени проводили за “живым” общением и просто отдыхали от электронных устройств.

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”Для меня важно, чтобы дети научились ответственно подходить к тому, сколько времени у них занимают гаджеты. Мы ведь говорим детям, как себя вести на улице, так же нужно говорить им и о безопасности в интернете”, — уточнила она в разговоре с изданием The Guardian.

Также она отдельно отметила, что ее дети конечно же смотрят YouTube и в целом не лишены возможности пользоваться благами интернета. Но она старается не позволять им уходить в интернет с головой.

Еще глава YouTube подчеркнула, что современным родителям нужно в целом серьезнее отнестись к взаимодействию их детей с гаджетами, найти способ грамотно регулировать то время, что они проводят за виртуальными развлечениями. Так, по ее мнению, помимо гаджетов, дети должны уделять достаточно внимания занятию спортом, школе, работе по дому, чтению и другим видам активности.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закроет Play Music и запустит YouTube Remix.